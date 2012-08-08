Стройки года

ИТАР-ТАСС

Строители 12 августа отмечают свой профессиональный праздник. К этой дате мы решили приурочить рассказ о наиболее важных, на наш взгляд, объектах, построенных или реконструированных в 2011-2012 годах

Дом на Мосфильмовской

Многофункциональный комплекс на Мосфильмовской по праву можно назвать многострадальным. Его строительство началось в 2004 году, а в 2010 году чиновники администрации Юрия Лужкова постановили снести 22 этажа здания. В администрации утверждали, что девелопер якобы самовольно увеличил высоту объекта. Тогда на защиту дома встало архитектурное сообщество. Окончательно вопрос был решен с приходом новой администрации города – этажи было решено оставить. Дом на Мосфильмовской был сдан в эксплуатацию через год – в декабре 2011 года.

Автором проекта является известный московский архитектор Сергей Скуратов. Дом состоит их двух высотных башен разной формы: высота одного корпуса составляет 213 метров, другого - 132 метра. Корпуса соединены между собой малоэтажной секцией. В состав комплекса входят торговый центр, 11-ти этажный офисный корпус и подземный паркинг с двумя автомойками.

Проект неоднократно получал награды престижных архитектурных конкурсов, а весной 2012 года стал лауреатом премии "Дом Года".

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Центр детской гематологии, онкологии и иммунологии

Пожалуй, самая необычная больница была сдана в эксплуатацию летом 2011 года. Меньше всего здание похоже на медицинское учреждение – яркие цвета, необычные формы. Здание как будто собрано из детского конструктора. Именно такая задача и стояла перед архитекторами – построить здание, в котором дети как можно меньше бы думали о своих болезнях.

Над проектом центра работал институт Моспроект-2 имени М.В. Посохина, руководил авторским коллективом архитектор Александр Асадов. Центр состоит из медицинских корпусов, поликлиники, а также пансионата для проживания детей, проходящих курс лечебной реабилитации. Он представляет собой целый жилой дом с квартирами-блоками и расположен в высотных объемах под названием "Древо жизни". Таким образом, авторскому коллективу удалось создать неординарное здание, при этом тщательно продумав внутреннюю организацию помещений.

Центр расположен на юго-западе города по адресу: улица Саморы Машела, дом 1.

ИТАР-ТАСС

Московский планетарий

Прошлым летом завершилась и реконструкция московского планетария, которая длилась 17 лет. Планетарий был построен в 1927-1929 годах по проекту архитекторов-конструктивистов Барща, Синявского и Зундблата. Здание представляло собой цилиндр, перекрытый параболическим куполом.

Проект реконструкции разработала творческая мастерская ГУП МНИИП "Моспроект-4" под руководством Александра Анисимова. Архитекторы предложили поднять здание на 6 метров. Это позволило увеличить площадь планетария с 3 до 17 тысяч квадратных метров и сохранить памятник конструктивизма. В Московском планетарии появились музей Урании, малый Звездный зал, 4D-кинотеатр и интерактивный музей "Лунариум", а также подземная стоянка и комплекс технических помещений. Кроме того, были возведены две новые башни обсерваторий.

Московский планетарий находится на Садовой-Кудринской улице, дом 5, строение 1.

ИТАР-ТАСС

Станция метро "Парк Культуры"

В конце апреля этого года после ремонтных работ открылась станция московского метрополитена "Парк Культуры" кольцевой линии. В ходе работ на станции были установлены новые эскалаторы, в вестибюле были заменены турникеты, обновлены барельефы и прочие элементы декора, а также добавлены новые станционные указатели.

В конце 2011 года были открыты три станции московского метрополитена - "Борисово", "Шипиловская" и "Зябликово". А осенью 2012 года планируется запустить станции "Новокосино" на Калининской ветке, "Братеево" на Замоскворецкой ветке и "Пятницкое шоссе" на Митинско-Строгинской ветке.

Дороги

В 2011 году в Москве было построено 74 километра дорог, а также 49 пешеходных переходов, 25 мостов и эстакад и шесть тоннелей. К наиболее значимым объектам можно отнести второй автомобильный выезд из Куркино на МКАД, тоннельный участок со станционным комплексом "Аэропорт Внуково" и мостовой переход через канал имени Москвы по Ленинградскому шоссе.

Примерно столько же километров дорог будет построено и в 2012 году - более 70 километров. Из них 50 километров магистральных дорог и около 25 километров внутриквартальных дорог.

В настоящее время идут работы по реконструкции шоссе Энтузиастов, Ленинградского и Новорижского шоссе, а в планах у столичных властей – реконструкция развязок на МКАД.

Текст подготовлен по материалам из открытых источников