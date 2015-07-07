Город онлайн: историк и писатель Григорий Ревзин о "Энциклопедии ГУМа"

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

9 июля в Демонстрационном зале ГУМа состоится пресс-конференция Григория Ревзина, автора долгожданной книги "Энциклопедия ГУМа".

На мероприятии состоится презентация книги, рассказывающей о универсальном магазине, построенном в 1893 году. Здание ГУМа является памятником архитектуры, занимает целый квартал Китай-города, а главным фасадом выходит на Красную площадь. ГУМ - символ столицы, место свадебных фотосъемок и туристических прогулок.

Об истории торгового комплекса и самом интересном в книге расскажут:

