07 июля 2015, 14:17

Культура

Город онлайн: историк и писатель Григорий Ревзин о "Энциклопедии ГУМа"

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

9 июля в Демонстрационном зале ГУМа состоится пресс-конференция Григория Ревзина, автора долгожданной книги "Энциклопедия ГУМа".

На мероприятии состоится презентация книги, рассказывающей о универсальном магазине, построенном в 1893 году. Здание ГУМа является памятником архитектуры, занимает целый квартал Китай-города, а главным фасадом выходит на Красную площадь. ГУМ - символ столицы, место свадебных фотосъемок и туристических прогулок.

Об истории торгового комплекса и самом интересном в книге расскажут:

  • глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович;
  • российский историк, искусствовед, архитектурный критик, автор книги Григорий Ревзин;
  • управляющий директор торгового дома ГУМ Теймураз Гугуберидзе;
  • первый управляющий директор торгового дома ГУМ Вячеслав Вечканов;
  • фотограф Людмила Зинченко;
  • писатель Александр Кабаков.

    Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 12.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

    • Когда смотреть: 9 июля в 12.00
    • Что: беседа о книге о ГУМЕ
    • Кто: Григорий Ревзин, Теймураз Гугуберидзе, Михаил Куснирович, Вячеслав Вечканов
    • Кому смотреть: тем, кто интересуется историей столицы

