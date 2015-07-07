Город онлайн: историк и писатель Григорий Ревзин о "Энциклопедии ГУМа"

Фото: m24.ru/Юлия Иванко
9 июля в Демонстрационном зале ГУМа состоится пресс-конференция Григория Ревзина, автора долгожданной книги "Энциклопедия ГУМа".
На мероприятии состоится презентация книги, рассказывающей о универсальном магазине, построенном в 1893 году. Здание ГУМа является памятником архитектуры, занимает целый квартал Китай-города, а главным фасадом выходит на Красную площадь. ГУМ - символ столицы, место свадебных фотосъемок и туристических прогулок.
Об истории торгового комплекса и самом интересном в книге расскажут:
- глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович;
- российский историк, искусствовед, архитектурный критик, автор книги Григорий Ревзин;
- управляющий директор торгового дома ГУМ Теймураз Гугуберидзе;
- первый управляющий директор торгового дома ГУМ Вячеслав Вечканов;
- фотограф Людмила Зинченко;
- писатель Александр Кабаков.
Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 12.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 9 июля в 12.00
- Что: беседа о книге о ГУМЕ
- Кто: Григорий Ревзин, Теймураз Гугуберидзе, Михаил Куснирович, Вячеслав Вечканов
- Кому смотреть: тем, кто интересуется историей столицы