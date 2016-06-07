Форма поиска по сайту

07 июня 2016, 16:02

Культура

LIVE: как человечество лишило себя личного пространства

Человек никогда не остается один. Даже когда он приходит домой, его видно. Личное пространство все время нарушается сожителями, соседями, людьми за окном. Мы сами охотно делимся приватностью, фотографируя себя и свою квартиру для социальных сетей. Жилье перестало быть крепостью, но, возможно, эту функцию реально восстановить? Об этом расскажет финский архитектор Пирье Санаксенахо, которая специализируется на проектировании жилых пространств, уважающих право человека на частную жизнь. Лекция пройдет в среду на "Стрелке".

Смотрите прямую трансляцию на портале Мослекторий 8 июня в 20:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.


