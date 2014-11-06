Форма поиска по сайту

06 ноября 2014, 22:45

Культура

Про архитектуру: от Средневековья к Возрождению

В Государственном музее архитектуры имени А.В.Щусева искусствовед Елизавета Лихачева читает авторский курс лекций. Специалист обучает слушателей различать стили, "считывать" здания и понимать архитектурные формы, рассматривая архитектуру как искусство. На очередной встрече в рамках цикла в субботу, 8 ноября, вы узнаете о творчестве Микеланджело, Палладио и Брунеллески и о формировании представлений об идеальном городе.

Если у вас нет возможности поприсутствовать в зале, смотрите прямую трансляцию на сайте проекта "Москва онлайн". Начало в 17:00.

  • Когда: 8 ноября
  • Кто: Елизавета Лихачева
  • Что: лекция по архитектуре
  • Кому смотреть: желающим отличать дорический ордер от коринфского

Сюжеты: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро , Москва онлайн
архитектура лекции прямые трансляции Москва онлайн смотреть онлайн на m24.ru

