Про архитектуру: от Средневековья к Возрождению

Фото: m24.ru

В Государственном музее архитектуры имени А.В.Щусева искусствовед Елизавета Лихачева читает авторский курс лекций. Специалист обучает слушателей различать стили, "считывать" здания и понимать архитектурные формы, рассматривая архитектуру как искусство. На очередной встрече в рамках цикла в субботу, 8 ноября, вы узнаете о творчестве Микеланджело, Палладио и Брунеллески и о формировании представлений об идеальном городе.

Если у вас нет возможности поприсутствовать в зале, смотрите прямую трансляцию на сайте проекта "Москва онлайн". Начало в 17:00.