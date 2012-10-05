Форма поиска по сайту

Новости

05 октября 2012, 20:34

Культура

Дома в стиле конструктивизма в рабочих поселках Москвы сохранят

Фото: ИТАР-ТАСС

Конструктивистские дома в трех рабочих поселках Москвы рекомендуют сохранить. С таким предложением выступила рабочая группа комиссии по вопросам градостроительной деятельности в историческом центре Москвы.

"Рекомендовано отказаться от сноса домов, расположенных в "Буденовском городке" по улице Большая Почтовая", – передает "Интерфакс" слова председателя рабочей группы комиссии Алексея Емельянова.

Дома в рабочих поселках были построены в 1920-1930-х годах.

Кроме того, на заседании было рекомендовано отказаться от сноса домов, расположенных в рабочих городках "Дубровка" и "Погодинский", а также во втором переулке Тружеников и на Погодинской улице.

архитектура авангард конструктивизм культурное наследие

