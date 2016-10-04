Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 октября 2016, 17:05

Культура

Международный фестиваль "Зодчество" пройдет в Москве 14–20 октября

Фото: zodchestvo.com

Международный фестиваль "Зодчество" пройдет в Москве 14–20 октября, сообщается на сайте фестиваля.

Фестиваль пройдет на территории бывшей Трехгорной мануфактуры.

Главная экспозиция развернется в пространстве бывшего цеха на площади более 1800 квадратных метров. Здесь будут размещены павильоны регионов и партнеров фестиваля.

Для смотров-конкурсов и кураторских спецпроектов выделяется пять этажей другого цеха – каждый площадью 1600 квадратов. В этих залах планируется представить тематические экспозиции, а также организовать образовательную программу. В ее рамках пройдут семинары и воркшопы.

С программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

Фестиваль "Зодчество" учрежден в 1992 году Союзом архитекторов России. Впервые состоялся в 1993 году, когда президентом Союза был архитектор Юрий Гнедовский.

Статус международного фестиваль получил в 2001 году. В этом же году была учреждена главная награда фестиваля – Национальная премия в области архитектуры "Хрустальный Дедал", которая остается на сегодняшний день самой почетной наградой в архитектурном сообществе.

архитектура архитекторы Международный фестиваль Зодчество фестивали и праздники архитектурные конкурсы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика