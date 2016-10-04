Международный фестиваль "Зодчество" пройдет в Москве 14–20 октября, сообщается на сайте фестиваля.

Фестиваль пройдет на территории бывшей Трехгорной мануфактуры.

Главная экспозиция развернется в пространстве бывшего цеха на площади более 1800 квадратных метров. Здесь будут размещены павильоны регионов и партнеров фестиваля.

Для смотров-конкурсов и кураторских спецпроектов выделяется пять этажей другого цеха – каждый площадью 1600 квадратов. В этих залах планируется представить тематические экспозиции, а также организовать образовательную программу. В ее рамках пройдут семинары и воркшопы.

С программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.