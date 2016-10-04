Фото: zodchestvo.com
Международный фестиваль "Зодчество" пройдет в Москве 14–20 октября, сообщается на сайте фестиваля.
Фестиваль пройдет на территории бывшей Трехгорной мануфактуры.
Главная экспозиция развернется в пространстве бывшего цеха на площади более 1800 квадратных метров. Здесь будут размещены павильоны регионов и партнеров фестиваля.
Для смотров-конкурсов и кураторских спецпроектов выделяется пять этажей другого цеха – каждый площадью 1600 квадратов. В этих залах планируется представить тематические экспозиции, а также организовать образовательную программу. В ее рамках пройдут семинары и воркшопы.
С программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.
Статус международного фестиваль получил в 2001 году. В этом же году была учреждена главная награда фестиваля – Национальная премия в области архитектуры "Хрустальный Дедал", которая остается на сегодняшний день самой почетной наградой в архитектурном сообществе.