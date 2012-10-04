Форма поиска по сайту

04 октября 2012, 20:42

Культура

Архитекторы проведут экскурсии по своим объектам

Фото: ИТАР-ТАСС

Шестые "Дни архитектуры в Москве" пройдут в столице с 6 по 14 октября. В рамках фестиваля будет организовано более 30 бесплатных мероприятий, в том числе посещение современных зданий вместе с архитекторами и визиты в архитектурные мастерские.

Экскурсии проведут такие известные архитекторы, как: Евгений Асс, Борис Левянт, Юрий Григорян, Михаил Хазанов, Тотан Кузембаев и другие. Культурологи и московеды расскажут о первых выставках страны Советов и нереализованных проектах советской эпохи.

"Только во время "Дней архитектуры" участники смогут заглянуть за кулисы московских театров, полюбоваться центром города с крыши дома, лично познакомиться с архитекторами, создающими образ нашей столицы, узнать, как устроены московские художественные галереи", – сообщает агентство R-Arch, выступающее организатором мероприятия.

Также в рамках фестиваля состоится презентация московской архитектурной школы (МАРШ) и цикл мероприятий "Все об авангарде" в Культурном центре ЗИЛ.

