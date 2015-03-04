Лекция по архитектуре онлайн: Айрат Багаутдинов о московских крепостях

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

5 марта в книжном магазине "Гиперион" состоится публичная лекция "Москва — большая крепость". Ее прочитает Айрат Багаутдинов, историк инженерии, автор проекта "Москва глазами инженера".

Слушатели смогут мысленно перенестись в средневековую Москву, увидеть Китай-город, Белый и Земляной города, окруженные мощными крепостными стенами.

Айрат расскажет о том, как в Москве возник Китай-город и зачем Новодевичьему монастырю мощные стены. Также историк инженерии поведает гостям, что скрывается под игривым названием Гуляй-город. Айрат Багаутдинов перескажет историю масштабного сражения — Битвы за Москву 1612 года. Выстоять в этой битве москвичам помогли мощные оборонительные сооружения Москвы.

Смотрите прямую трансляцию лекции на этой странице в 19.30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

