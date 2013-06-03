Москва снесенная: от Китайгородской стены до гостиницы "Россия"

Красные ворота, 1902 год. Фото: ИТАР-ТАСС

Ровно 86 лет назад, 3 июня 1927 года в Москве были снесены Красные ворота — триумфальная арка, установленная в ознаменование победы русских войск над шведами в Полтавской битве.

М24.ru вспоминает этот и другие крупные московские сносы.

У возведенных в 1709 году по приказу Петра I Красных ворот была интересная судьба. Деревянная конструкция простояла до 1724 года, а затем была снесена и заменена новой, в честь коронации супруги Петра, Екатерины I. Впрочем, этой арке тоже не суждено было долго радовать глаз москвичей — в 1732 году она сгорела во время большого пожара и была восстановлена лишь десять лет спустя в честь восшествия на престол Елизаветы Петровны. Торжественный кортеж новой императрицы должен был проехать под этим сооружением по дороге из Кремля в Лефортовский дворец. В 1748 году Красные ворота сгорели снова.

Наконец, в 1753 году по проекту архитектора Дмитрия Ухтомского была построена каменная арка. Она представляла собой образец стиля барокко — с красными стенами, белой пышной лепниной, золотыми капителями — и украшалась десятками изящных рисунков и гербов российских губерний, а также аллегорическим бронзовыми скульптурами.

Арку увенчивал портрет Елизаветы, который в 1825 году накануне коронации Николая I был заменен двуглавым орлом. Кроме того, над пролетом арки установили золотую скульптуру трубящего ангела.

К началу XX века Красные ворота сильно обветшали. Весной 1926 года их отреставрировали, но уже в декабре президиум Моссовета из-за необходимости расширения Садового кольца принял решение снести арку. Во время сноса большая часть декоративных элементов, украшавших строение, была уничтожена, однако некоторые из них удалось сохранить, увидеть их можно в Музее истории Москвы.

Сухаревская башня, 1933 год. Фото: ИТАР-ТАСС

Еще одним знаменитым снесенным памятником московской архитектуры можно назвать Сухаревскую башню. Она также была построена по приказу Петра I в 1692-1695 годах. Свое название башня получила от находившихся на этом месте Сухаревских ворот, которые, в свою очередь, были названы так в честь полковника Лаврентия Сухарева, оставшегося верным Петру во время стрелецкого мятежа 1689 года.

Высокая, украшенная огромными часами башня напоминала западноевропейскую ратушу. По легенде, здесь проводил свои алхимические опыты известный сподвижник Петра I Яков Брюс, прозванный "колдуном с Сухаревой башни". В начале XVIII века здесь была размещена морская "навигацкая" школа, а затем московская контора Адмиралтейской коллегии.

В 1870-е годы башня была реконструирована под руководством архитектора Артемия Обера. А после революции здесь открыли Московский Коммунальный музей.

Разобрать башню в связи с реконструкцией площади было решено в августе 1933 года. Против этого решения выступили многие крупные советские архитекторы и деятели искусства, убеждая Сталина сохранить исторический и архитектурный памятник. Однако власти были непреклонны, и осенью 1934 года башня была снесена, а Сухаревскую площадь переименовали в Колхозную.

Китайгородская стена со стороны Новой площади в Москве, 1926 год. Фото: ИТАР-ТАСС

Также среди снесенных московских достопримечательностей нельзя не вспомнить Китайгородскую стену. Это была краснокирпичная крепостная стена, построенная вокруг Китай-города в правление матери Ивана Грозного Елены Глинской в 1535-38 годах. Укрепление должно было защищать московский посад от набегов крымских татар.

Стены Китай-города, протяженность которых составляла 2,5 километр, примыкали к угловым башням Московского Кремля — Беклемишевской и Арсенальной. В сравнении с Кремлевской стеной стены Китай-города ниже, но зато толще, с площадками, рассчитанными на орудийные лафеты. Такие укрепления лучше приспособлены для отражения пушечного огня. По периметру стены располагались 12 башен и четверо ворот.

В XVIII веке стены утратили военное значение, и уже при Александре I возникли планы их сноса. В его царствование стена была реконструирована, бастионы срыты, а Ильинские ворота открыты для проезда. Кроме того, были проделаны еще одни ворота — Ново-Никольские, а Москворецкие ворота были снесены. В 1871 году в стене появились еще одни проломные ворота — Третьяковский проезд. А китайгородские башни в те годы использовались как хранилища для архивов.

Стена была почти полностью уничтожена во время сталинской реконструкции Москвы. В 1927 году снесли Владимирские ворота, а затем, в 1934, и все оставшиеся стены. Сохранившийся участок древней крепости теперь можно увидеть только на площади Революции, а кусочек фундамента — в подземном переходе станции метро "Китай-город".

Пушкинская площадь до реконструкции в 1930-е годы. Фото: ИТАР-ТАСС

В 1937 году была снесена еще одна московская достопримечательность - Страстной монастырь. Строительство обители началось в 1654 году по приказу царя Алексея Михайловича на месте встречи москвичами у ворот Белого города Страстной иконы Божией Матери, по которой он и получил свое название.

К 1917 году на территории монастыря было 3 храма: собор Страстной иконы Божией Матери посреди монастырского двора, построенный в 1641-1646 годах еще до основания монастыря; церковь Алексия Человека Божия, построенная архитектором Михаилом Быковским в 1849-1855 годах; и церковь Антония и Феодосия Печерских, освященная в апреле 1899 года. После революции монастырь был упразднен. В 1929 году там разместился центральный антирелигиозный музей Союза безбожников СССР. А в 1937 году постройки Страстного монастыря были снесены в ходе реконструкции улицы Горького. В 1950 году здесь был устроен сквер с фонтанами и клумбами, сюда же перенесли памятник Пушкину, который стоял напротив в начале Тверского бульвара.

Гостиница "Россия", 1995 год. Фото: ИТАР-ТАСС

А вот снесенная недавно гостиница "Россия", в отличие от всех перечисленных зданий, относится совсем к другой эпохе. Первоначально в Зарядье планировали построить еще одну сталинскую высотку и уже возвели 10 этажей. Но Сталин умер, и стройку заморозили. К проекту вернулись в 1960-е годы. Было решено переоборудовать недострой в гостиницу. На момент постройки гостиница "Россия" была самой большой в мире. Она представляла собой четыре 12-этажных корпуса, поставленных замкнутым прямоугольником, которые образовывали внутренний двор. В гостинице было 3182 номера, рассчитанных на 5300 постояльцев.

В 2004 году власти Москвы решили снести гостиницу из-за сильной обветшалости здания. С 1 января 2006 года "Россия" была закрыта, а в марте здание начали разбирать. На освободившейся территории в 2012 году было решено обустроить парковую зону с развлекательным центром. Однако сроки реализации этого проекта пока не определены.

Григорий Медведев