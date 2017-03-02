Архитектурный аналог Нобелевской премии достался испанским архитекторам

Стали известны обладатели самой престижной архитектурной премии в мире. Обладателями архитектурного "Нобеля" в 2017 году впервые стали сразу три человека – Рафаэль Аранда, Карме Пихем и Рамон Вилальта. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Церемония награждения лауреатов состоится во дворце Акасака в Токио. По словам жюри, в современном глобальном мире мы все "вынуждены полагаться на международное влияние, торговлю, обсуждения и финансовые сделки, но из-за этого все больше людей боятся потерять местные ценности, искусство и традиции. Аранда, Пихем и Вилальта могут сочетать оба этих направления". Победители получат бронзовую медаль и денежный приз 100 тысяч долларов.

Архитекторы работают вместе с 1988 года, когда было основано бюро RCR Arquitectes. Большое количество проектов выполнено ими в Испании, но их постройки также существуют и в других странах.

В 2016 году лауреатом Притцкеровской премии стал чилийский архитектор Алехандро Аравена.