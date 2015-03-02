Пресс-конференция онлайн: Музей Щусева о планах на 2015 год

Фото: m24

3 марта в Музее архитектуре имени А.В. Щусева пройдет пресс-конференция под названием "Реальное и виртуальное", посвященная планам на 2015 год.

Посетителей музея в течение года ждут различные выставки, циклы лекций, экскурсионные маршруты, занятия в детских мастерских и многое другое. Один из главных проектов — виртуальный музей архитектуры, с помощью которого широкая аудитория познакомится с историей русской архитектуры от древности до 80-х годов XX века. В специальном разделе сайта будут представлены интерактивные 3D-модели и виртуальные туры. Виртуальный музей разрабатывался совместно с Министерством культуры РФ.

На мероприятии выступит директор Департамента культурного наследия Министерства культуры РФ Михаил Брызгалов.

