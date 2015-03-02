Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 марта 2015, 14:51

Культура

Пресс-конференция онлайн: Музей Щусева о планах на 2015 год

Фото: m24

3 марта в Музее архитектуре имени А.В. Щусева пройдет пресс-конференция под названием "Реальное и виртуальное", посвященная планам на 2015 год.

Посетителей музея в течение года ждут различные выставки, циклы лекций, экскурсионные маршруты, занятия в детских мастерских и многое другое. Один из главных проектов — виртуальный музей архитектуры, с помощью которого широкая аудитория познакомится с историей русской архитектуры от древности до 80-х годов XX века. В специальном разделе сайта будут представлены интерактивные 3D-модели и виртуальные туры. Виртуальный музей разрабатывался совместно с Министерством культуры РФ.

На мероприятии выступит директор Департамента культурного наследия Министерства культуры РФ Михаил Брызгалов.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 12.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 03 марта, 12.00
  • Что: рассказ о планах и проектах музея архитектуры имени Щусева
  • Кто: Михаил Брызгалов
  • Кому смотреть: тем, кого интересует история архитектуры

Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
архитектура пешеходные зоны музей пресс-конференция культурное наследие Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева прямые трансляции Михаил Брызгалов

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика