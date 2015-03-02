Пресс-конференция онлайн: главный архитектор Сергей Кузнецов об облике столицы

Фото: m24/Евгения Смолянская

3 марта в информационном агентстве "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Внешний облик Москвы: реконструкция и развитие".

Речь пойдет о развитии новых пешеходных зон столицы, благоустройстве улиц, оформлении киосков и об изменении фасадов панельного жилья и создании нового речного фасада.

В мероприятии примут участие главный архитектор столицы Сергей Кузнецов и зампредседатель Москомархитектуры Татьяна Гук. Они расскажут о том, как осуществляется реставрация исторических зданий и как развиваются проекты во время экономического кризиса.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 11.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Когда смотреть: 03 марта, 11.00

03 марта, 11.00 Что: рассказ о том, как изменится облик столицы в ближайшем будущем

рассказ о том, как изменится облик столицы в ближайшем будущем Кто: Сергей Кузнецов, Татьяна Гук

Сергей Кузнецов, Татьяна Гук Кому смотреть: тем, кого волнует облик Москвы





