Пресс-конференция онлайн: главный архитектор Сергей Кузнецов об облике столицы

Фото: m24/Евгения Смолянская
3 марта в информационном агентстве "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Внешний облик Москвы: реконструкция и развитие".
Речь пойдет о развитии новых пешеходных зон столицы, благоустройстве улиц, оформлении киосков и об изменении фасадов панельного жилья и создании нового речного фасада.
В мероприятии примут участие главный архитектор столицы Сергей Кузнецов и зампредседатель Москомархитектуры Татьяна Гук. Они расскажут о том, как осуществляется реставрация исторических зданий и как развиваются проекты во время экономического кризиса.
Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 11.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 03 марта, 11.00
- Что: рассказ о том, как изменится облик столицы в ближайшем будущем
- Кто: Сергей Кузнецов, Татьяна Гук
- Кому смотреть: тем, кого волнует облик Москвы