Археологи установили, в каком веке Москва стала мировым центром

Фото: ТАСС

Археологи выяснили, в каком веке Москва стала мировым центром, и почему нельзя теперь с такой уверенностью говорить о 1147 годе как времени основания будущего столичного града. В столице заканчивается сезон раскопок. О новых открытиях, буме исследований в столичных парках, удачах, выпавших в этом году столичным археологам и самых интересных находках сезона - в материале M24.ru.

Сколько лет столице

Первое и самое главное, что удалось доподлинно установить московским археологам в последнее время - то, что местность, где располагается Москва, была заселена задолго до 1147 года. По преданию столицу, как мы знаем, основал князь Юрий Долгорукий. Однако до XI века на территории центра Москвы находилось поселение, в котором жили балто-финские племена. Об этом наглядно свидетельствуют украшения, найденные в ходе раскопок, в частности подвески парадной одежды, которые славяне никогда не использовали, рассказывает археолог, сотрудник Института Археологии РАН, кандидат исторических наук Николай Кренке.

Славяне "пришли в Москву" только в X веке, причем какое-то время они довольно мирно сосуществовали с балто-финнами. В частности, Москва стала пристанищем для вятичей - племени, которое вытеснили с южных территорий.

Фото: ТАСС

Когда было создано поселение, от которого берет свое начало Москва - доподлинно неизвестно. Одно ясно, Юрий Долгорукий не звал своего "брате" на пустое место. В этом нет ничего удивительно, Москва все-таки изначально могла рассматриваться, как некий городок на периферии, своеобразная сторожевая крепость. Скорее всего, к тому моменту, когда в летописи упомянули Москву, она существовала уже не один десяток лет.

Город мог не развиться и зачахнуть, как сотни других древнерусских поселений, если бы не прозорливость московских князей. Во время монголо-татарского нашествия они не выступили против захватчиков, а признали себя их вассалами. В результате Москва спаслась от разграбления, что дало мощный толчок развитию города. Кстати, во время нашествия Москву и не считали каким-то особо важным населенным пунктом. Это Коломне, как крепости на границе Дикого поля, отводилась первая роль.

Мировой центр XVI века

Еще более интересное открытие археологов касается статуса нашего города в далеком прошлом. Как выясняется, настоящий культурный бум произошел в XVI веке, говорит Кренке. Судить об этом можно по самому надежному из языков, имеющихся в распоряжении археологов - архитектуре. Если древние клады могут свидетельствовать лишь о наличии торговых путей (неспроста в кладах XI века находят арабские дирхамы) и быте наших предков, то архитектура показывает уровень влияния культуры других стран.

"Москва в цифрах": Памятники археологии в Москве

Судя по всему, в XVI веке на Москву начали смотреть, как на один из мировых центров. Если до этого времени здания возводились в основном местными умельцами, то в начале XVI века в город начинает завозиться итальянский камень, в столицу приглашают зарубежных архитекторов. То есть Москва из поселения на "краю земли" становится важной частью мировой истории.

Усиленное развитие заметно и на примере оружейного дела. С 1505 года в Москву уже не приезжают зарубежные оружейные мастера. Именно в этом веке отлита знаменитая Царь-пушка, и именно стрелецкое оружие XVI века является одной из наиболее известных находок при раскопках на Манежной площади.

Особенно примечательно, что москвичи даже в те далекие годы были весьма культурным народом. Об этом наглядно свидетельствуют найденные при раскопках шахматные фигурки. А ведь тогда игра в шахматы, должно быть, считалась чем-то вроде новомодного молодежного увлечения. В принципе, об этом говорится и в записках иностранных путешественников, которые с удивлением отмечали, что москвичи уделяют много времени интеллектуальным играм.

Археология "уходит в парки"

Если спросить москвича, где лучшее место для раскопок в Москве - то ответ будет очевиден: конечно же в Кремле или на Манежной площади. В общем, в историческом центре города. А где еще удастся добыть столько предметов старины? Однако это неверный вывод.

А если мы хотим знать о том, что находилось на месте Москвы до того, как в летописи впервые появились строчки, приписываемые князю Юрию Долгорукому: "Приди ко мне брате в Москов", то следует задаться этим вопросом не на месте, где стоит Кремль, а в московских парках.

Мнение эксперта В последнее время особое внимание уделяется московским паркам. Дело в том, что в центре города так просто не покопаешь, там все застроено, везде дома, дороги. В парках другая ситуация - перед нами предстает чистый и нетронутый культурный слой. То есть, нет никакого смещения, ведь в парковых зонах сейчас по определению никто не живет. Еще в 2008 году проводились работы в Царицыно.

Николай Кренке археолог, один из авторов монографии "Царицыно: археология современности" В последнее время особое внимание уделяется московским паркам. Дело в том, что в центре города так просто не покопаешь, там все застроено, везде дома, дороги. В парках другая ситуация - перед нами предстает чистый и нетронутый культурный слой. То есть, нет никакого смещения, ведь в парковых зонах сейчас по определению никто не живет. Еще в 2008 году проводились работы в Царицыно.

Итак, о парках. В XV веке на Воробьевых горах находилось село поповское Воробьево - прикуп великой княгини Софьи Витовтовны, дочери великого князя Литовского Витовта. По преданию, именно здесь находилась вотчина знаменитого боярина Кучки. Впрочем, убедительно доказать это археологическими находками пока не удалось.

Зато в ходе работ в Царицыно в середине нулевых были обнаружены не только образцы культурного наследия XVIII века (чего и стоило ожидать), но и поселение времен середины Бронзового века. Особый интерес представляет то, что это первое поселение индоевропейского народа, обнаруженное на территории Москвы. Предки славян пришли с запада.

Другие парки тоже не отстают: в Митинском парке нашли более 30 археологических объектов: могильные курганы, городище и стоянки. Часть обнаруженных в культурном слое предметов относится к XIII веку, когда в Митине находилось несколько сел. Впрочем, тогда этот район находился на солидном расстоянии от, собственно, Москвы.

А в Петровском парке при строительстве стадиона "Динамо" обнаружили целую коллекцию предметов каменного века.

Работы в парках по сути только начинаются. Но не остается сомнений, что самые громкие находки будущего десятилетия сделают именно там.

История археологии Археология - наука интересная, но крайне непростая. Общественное мнение уже создало вокруг нее своеобразный романтический идеал. Знаменитые раскопки Генриха Шлимана на месте Трои, неожиданное обнаружение храмового комплекса Ангкор-Ват в джунглях Камбоджи французским путешественником Анри Муо, знаменитый Розеттский камень, найденный французскими солдатами - все эти находки в разное время будоражили общественное мнение. Археология - наука интересная, но крайне непростая. Общественное мнение уже создало вокруг нее своеобразный романтический идеал. Знаменитые раскопки Генриха Шлимана на месте Трои, неожиданное обнаружение храмового комплекса Ангкор-Ват в джунглях Камбоджи французским путешественником Анри Муо, знаменитый Розеттский камень, найденный французскими солдатами - все эти находки в разное время будоражили общественное мнение. Первые научные раскопки в истории были произведены на территории современной России. Случилось это в 1722 году под Абаканом, где Даниэль Готлиб Мессершмидт занялся раскопками на месте древнего кургана. В принципе, поиски древних находок регулярно проводились и до этого события, но, как правило, этим занимались не ученые, а искатели кладов и предметов древности, желавшие побыстрее конвертировать найденное в деньги. Мессершмидт же копал без какой-либо финансовой подоплеки - ученый жаждал разгадать тайну древнего кургана, и она ему открылась. Этот день считается основанием археологии. С тех пор утекло много воды, российская археология развилась, стала самостоятельной наукой и может похвастать массой интересных находок, которые проливают свет на то, как жили наши предки и что находилось на месте современных зданий в центре крупных городов несколько веков назад.



Находки этого сезона

Минувший археологический сезон в Москве не прошел безрезультатно. В июне этого года реставраторы, проводившие работы в старинной церкви во имя Михаила и Федора Черниковских в центре города, обнаружили захоронение известного московского купца Андрея Филимонова по прозвищу Малюта. Это родоначальник известной купеческой династии Малютиных, которые получили фамилию от прозвища Филимонова.

Церковь находится в Черниговском подворье на Пятницкой улице. Уникальность находки - в ее полной сохранности, могильная плита прекрасно сохранилась, чего однако нельзя сказать об останках самого купца, которые полностью истлели.

Мнение эксперта Случаи, когда могильная плита найдена на историческом месте и в полной сохранности, можно пересчитать по пальцам. Особенно интересно, что на плите почти полностью сохранилась краска, нанесенная в резных углублениях надписи на боковых гранях надгробия. Заглавные буквы - красного цвета, а остальные - черного.

Леонид Кондрашев Главный археолог Москвы Случаи, когда могильная плита найдена на историческом месте и в полной сохранности, можно пересчитать по пальцам. Особенно интересно, что на плите почти полностью сохранилась краска, нанесенная в резных углублениях надписи на боковых гранях надгробия. Заглавные буквы - красного цвета, а остальные - черного.

Надпись на плите гласит: "Лета 7183-го (по нынешнему исчислению 1675 г.) маия в 12 день преставися раб Божий суконной сотни Андрей Филимонов сын прозвание Малюта Филимонович".

Впрочем, особый интерес представляет не сама плита, какой бы исторической ценностью она ни обладала, а связанная с ней история. Дело в том, что на Руси в церквях никогда не хоронили, даже если речь шла о князьях или высокопоставленных боярах. Им приходилось довольствоваться пристройками к храмам или прилегающей к церкви территорией. Впрочем, это ограничение обходили довольно хитрыми способами - например, хоронили до освящения храма.

С Малютиным получилось еще интереснее: поначалу он был похоронен вне храма, но затем вдова купца возвела трапезную и получилось, что могила Филимонова оказалась в церкви.

Кстати, церковь во имя Михаила и Федора после реставрации предстанет перед москвичами в своем историческом облике. Завершить работы планируется в январе будущего года.

Фото: archnadzor.livejournal.com

Другой важной находкой стала древняя могильная плита, обнаруженная в августе этого года на Мытной улице. В XVI веке в Замоскворечье находилось большое кладбище опричников-наемников. Далеко не все служилые люди при Иване Грозном были уроженцами Москвы, многие поступали на службу в "карательные органы" будучи иностранцами. Их хоронили отдельно на кладбище в Замоскворечье.

Надгробие обнаружили на территории бывшего стадиона "Труд", где сейчас возводится жилой комплекс Sky House. Плита очень неплохо сохранилась.

А вот у самого кладбища судьба оказалась более незавидной - каменные надгробия просто растащили под хозяйственные нужды еще в XVIII веке.

Мнение эксперта Когда кладбище закрыли, то могильные плиты, по всей вероятности, растащили под хозяйственные нужды. Это место застраивалось, развивалось. Позже тут появились Мытный двор и конный торг, которые дали названия современным улицам: Мытная улица и Конный переулок. Когда кладбище закрыли, то могильные плиты, по всей вероятности, растащили под хозяйственные нужды. Это место застраивалось, развивалось. Позже тут появились Мытный двор и конный торг, которые дали названия современным улицам: Мытная улица и Конный переулок. Эти места давно уже стали своеобразной Меккой для археологов - первое надгробие обнаружили тут еще в 1823 году. С тех пор мы находим плиты в различных местах Замоскворечья. Многие из них - с иностранными надписями.

Леонид Кондрашев главный археолог Москвы

Примечательно, что основные археологические работы проводились на Мытной улице еще в 2010 году.

А самую удивительную находку археологи сделали в тесном содружестве с метростроителями. В самом начале года на юго-западе столицы при строительстве станции "Румянцево" рабочие обнаружили клад. Он представлял собой тайник с тремя медными сосудами, в которых хранились украшения и драгоценные камни.

Украшения относятся к периоду Смутного времени, но среди находок обнаружили и золотую двустороннюю подвеску с драгоценными камнями, которую сделали в XV веке.

Скорее всего, клад зарыли представители знатной семьи, которые опасались кражи. В тайник положили фамильные драгоценности, рассчитывая выкопать их позднее, но по какой-то неизвестной причине за кладом никто не пришел.

Леонид Кондрашов - об исследовании Триумфальной площади археологами

На Поварской улице археологам удалось найти элементы застройки одной из дворцовых кормовых слобод XVI-XVII веков. Археологические находки пополнились коллекцией изразцов, которые датируются XVI-XIX веков, древними монетами и игрушками из красной глины.

Кроме того, здесь нашли предметы быта и ремесла: каменный пестик, топор, подсвечники, пуговицы и несколько нательных крестов.

Рассказать обо всех археологических находках в столице весьма затруднительно - их очень много. Так, за 2010 год в Москве обнаружили около 1,2 тысячи древних артефактов. В последние годы количество находок достигает 5 тысяч.

Самые знаменитые раскопки в Москве Самыми знаменитыми раскопками в Москве по праву считаются работы, которые проводились на рубеже веков на Манежной площади. Чего там только не нашли! При раскопках на месте дома подпоручика Михаила Силина обнаружили древние кувшины, костяные шахматные фигуры, детские игрушки, оконницы из слюды, а также старинные монеты. Самыми знаменитыми раскопками в Москве по праву считаются работы, которые проводились на рубеже веков на Манежной площади. Чего там только не нашли! При раскопках на месте дома подпоручика Михаила Силина обнаружили древние кувшины, костяные шахматные фигуры, детские игрушки, оконницы из слюды, а также старинные монеты. Совсем рядом с этим домом нашли тайник, в котором лежало оружие родом из "Смутного времени". Археологи вскрыли зарытый хозяином в землю ящик и увидели кобуру от пистоля, пороховницы из кости, каменные ядра и ножны от шпаг. А около располагавшегося неподалеку дома купца Карзинкина обнаружили прекрасно сохранившийся бревенчатый сруб. Там хранилось горелое зерно и множество керамических сосудов большого размера.



Так или иначе, на территории города еще осталось множество "белых пятен", неизведанных мест, которые в будущем обязательно раскроют свои тайны перед археологами.

Василий Макагонов