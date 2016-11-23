Ученые обнаружили в Египте древнее захоронение

Фото: ТАСС/Анатолий Струнин

Археологи обнаружили в Египте захоронение, которому может быть свыше 7 тысяч лет, пишет ТАСС.

В провинции Сохаг в среднем течении Нила ученые обнаружили поселение и место захоронения живших в нем египтян. По оценкам экспертов, оно может относиться еще к додинастическому периоду (приблизительно 5300 год до нашей эры). Там, в древнем городе Абидос, археологи обнаружили 15 мастабов – гробниц высокопоставленных чиновников в форме усеченной пирамиды с погребальной камерой, ход к которой на несколько десятков метров вертикально уходит под землю.

Все гробницы отличаются друг от друга не только формой, но и планировкой. Некоторые из них достигают 14 метров в длину и значительно превосходят по размерам отдельные усыпальницы фараонов в Абидосе.

Ранее ученые считали, что самые первые в истории гробницы с несколькими мастабами находятся на территории комплекса Саккара, расположенного южнее Каира, и начинали строиться во времена правления первой династии фараонов (3000-2800 лет до нашей эры).

Но сделанная находка позволяет говорить о том, захоронения с несколькими погребальными камерами, возраст которых превышает 7 тысяч лет, впервые появились именно в Абидосе.