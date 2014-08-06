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Культурное наследие

06 августа 2014, 12:12

В Замоскворечье найдено надгробие XVII века

археология Замоскворечье раскопки культурное наследие находки строительство и реконструкция Мытная улица

Фото: archnadzor.livejournal.com

В центре столицы в районе Мытной улицы найдено уникальное надгробие XVII века, сообщил корреспонденту M24.ru главный археолог Москвы Леонид Кондрашев.

Во владениях 40-44 по Мытной улице и частично на территории бывшего стадиона "Труд", где было обнаружено надгробие, идет строительство жилищного комплекса Sky House.

По словам Кондрашева, в XVI веке в районе Мытной улицы располагалось иностранное кладбище. "Когда кладбище закрыли, то могильные плиты, по всей вероятности, растащили под хозяйственные нужды. Позже на этом месте были Мытный двор и конный торг. Откуда, собственно, и возникли названия современных улиц: Мытная улица и Конный переулок", - пояснил Кондрашев.

Главный архитектор Москвы отметил, что подобные могильные плиты в этом районе находят с XIX века: "Первое обнаружение надгробия произошло еще в 1823 году. С тех пор их находят в различных местах этого района столицы. Многие плиты были с иностранными надписями. Последняя обнаруженная плита не имеет надписей".

Кондрашев добавил, что найденная во вторник надгробная плита скорее всего относится не к XVI веку, как раннее сообщали некоторые СМИ, а к XVII веку.

"В районе Мытной улицы основные археологические исследования проводились в 2010 году. За 300 лет в ходе жизнедеятельности культурный слой в этом месте был сильно перемешан, но иногда попадаются какие-то отдельные артефакты. Археологи приглядывают за этим объектом", - рассказал он.

В настоящее время надгробие находится на Люсиновской улице, где располагается археологическое подразделение департамента культурного наследия Москвы. С ним проводятся необходимые исследования. В дальнейшем плиту передадут в музей, скорее всего она будет находиться в музее Москвы.

Фото: archnadzor.livejournal.com

Кроме надгробия, на стройке обнаружены подковы, бутылочные горлышки с орлами, небитые фарфоровые изделия, подсвечники и различные монеты.

Помимо прочего, рядом со стройкой была обнаружена скульптура "Мать и дитя", которую в ближайшее время будут обследовать археологи.

"Скульптура "Мать и дитя", которая по предварительным данным доломитовая, также находится у нас. Но эта находка относится к более позднему времени, и особой археологической ценности не представляет. Скорее всего она не доломитовая. Это уже декор советского времени. С ней в скором времени будут работать специалисты", - подытожил Леонид Кондрашев.

Ранее M24.ru сообщало, что в Черниговском подворье на Пятницкой улице обнаружена уникальная археологическая находка - полностью сохранившаяся надгробная плита 1675 года, а также захоронение XVII века.

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По предварительным данным, они принадлежали известному московскому купцу Андрею Филимонову. "Случаи, когда могильная плита находится на своем месте и совершенно цела, можно пересчитать по пальцам. На моей памяти такое впервые", - пояснил главный археолог столицы Леонид Кондрашев.

Он также отметил, что захоронение было найдено не в рамках специальных раскопок, а при вскрытии пола в ходе реставрации Церкви Михаила и Федора Черниговских.

Опустившись вглубь примерно на 70 сантиметров, реставраторы обнаружили трапециевидную белокаменную плиту. На ее боковых гранях сохранилась резная надпись черного и красного цветов в одну строку: "Лета 7183-го (по нынешнему исчислению 1675 г.) маия в 12 день преставися раб Божий суконной сотни Андрей Филимонов сын прозвание Малюта Филимонович".

Александр Горностаев

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