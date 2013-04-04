Москва может оказаться на несколько столетий старше

Фото: ИТАР-ТАСС

Последние археологические находки свидетельствуют о том, что к 1147 году на территории Москвы уже находились поселения. Об этом сообщил на открытии выставки, посвященной первым археологическим находкам на территории Москвы, заместитель руководителя департамента культурного наследия столицы, главный археолог города Леонид Кондрашев.

Он отметил, что сейчас годом основания Москвы считается 1147, но "это не совпадает с исторической правдой". Обнаруженные археологические артефакты относятся к XI веку, а это значит, что возраст Москвы может увеличиться на несколько столетий, добавил Кондрашев.

Председатель научно-методического совета по сохранению объектов археологического наследия Москвы Александр Векслер пояснил, что, в частности, в районе ГУМа археологи обнаружили землянку середины XI века, а также меч и украшения (перстни и браслеты), которые относятся к концу XI века.

На археологической выставке в Гостином дворе представлено около 50 артефактов, которые относятся к XI-XII векам. Среди них: берестяная грамота, подвески, перстни, браслеты, традиционные украшения вятичей и другие артефакты.