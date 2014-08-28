Сестра Джохара Царнаева арестована в США за угрозу подложить бомбу

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Сестра обвиняемого в бостонском теракте Джохара Царнаева Алина арестована в Нью-Йорке за угрозу подложить взрывное устройство, пишет The Boston Globe.

По некоторым данным, женщина в телефонном разговоре с любовницей брата сказала, что "знает людей, которые придут к ней и подложат бомбу". Позже Алину Царнаеву отпустили с обязательством явится в суд 3 сентября.

Напомним, 15 апреля 2013 года во время ежегодного марафона в Бостоне произошло два взрыва. Взрывные устройства сработали с интервалом в несколько секунд у финишной черты, где собралось большинство зрителей спортивного мероприятия. В результате теракта 3 человека погибли и более 140 были ранены.

19 апреля был задержан один из подозреваемых в теракте – Тамерлан Царнаев. Он скончался в больнице от многочисленных ранений. Вечером того же дня правоохранителям удалось задержать его брата Джохара, также подозреваемого в совершении теракта.

Позже Дхожару Царнаеву предъявили обвинение в применении оружия массового поражения. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного тюремного срока или смертной казни.