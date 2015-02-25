Обладатель "Золотого мяча" Фабио Каннаваро приговорен к 10 месяцам тюрьмы

Фото: fifa.com

Чемпион мира по футболу 2006 года итальянец Фабио Каннаваро, являющийся главным тренером китайского клуба "Гуанчжоу Эвергранд", приговорен к 10 месяцам тюрьмы за нарушение полицейского запрета, сообщает Guardian.

На виллу экс-капитана сборной Италии был наложен арест в связи с расследованием, но 41-летний Каннаваро нарушил полицейский запрет в отношении своей собственности.

Правоохранительные органы в рамках расследования дела о незаконном строительстве дома Каннаваро в Италии опечатали вход в здание и запретили спортсмену и членам его семьи посещать территорию участка. Однако в нарушение запрета, Каннаваро, его брат Паоло и жена Даниэла провели несколько часов в бассейне возле дома.

Отметим, что Паоло, который выступает за итальянский клуб "Сассуоло", и Даниэла также приговорены к различным срокам заключения. Все трое подали апелляции, поэтому наказание является условным до повторного рассмотрения судом дела.

С осени 2014 года бывший футболист также находится под следствием по подозрению в налоговом мошенничестве, связанном с его бизнесом по прокату яхт.

Напомним, на протяжении карьеры итальянец выступал за "Наполи", "Интер", "Ювентус" и мадридский "Реал". Каннаваро также является обладателем "Золотого мяча-2006" и чемпионом мира в составе сборной Италии.