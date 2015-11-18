Пятеро террористов арестованы во Франции

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Пять человек арестованы после операции французского спецназа в пригороде Парижа Сен-Дени, сообщает МИА "Россия сегодня".

Все они подозреваются в причастности к террористическим группам. Кроме того, убиты трое предполагаемых террористов, в их числе смертница, которая подорвала себя с помощью "пояса шахида".

В ходе операции были ранены четверо полицейских, их жизни ничего не угрожает.

Утром 18 ноября в Сен-Дени проходила операция, направленная на задержание или ликвидацию предполагаемого организатора серии терактов в столице Франции Абдельхамида Абаауда. Спецназ и армия окружили здание, где скрываются террористы; местные жители слышали взрывы гранат. В настоящее время операция завершена.

Напомним, вечером 13 ноября в Париже произошла серия терактов, в которых погибли 132 человека, и почти 200 получили ранения. Три взрыва прозвучали в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс", кроме того неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов 10-го округа французской столицы.

Тогда же стало известно, что в концертном зале "Батаклан", где проходил концерт калифорнийской рок-группы Eagles of Death Metal, террористы взяли заложников. Именно в этом происшествии погибло наибольшее количество человек.

Бельгийская прокуратура предъявила двум задержанным в субботу гражданам страны обвинение в соучастии в подготовке терактов, произошедших в Париже в пятницу 13 ноября. Всего 14 ноября были задержаны семь человек, однако пять из них были отпущены на свободу после допроса.

Также уже сообщалось, что следствие установило спонсора терактов в Париже – им оказался бельгиец Абдельхамид Абаауд. По данным полиции, террористы выходили на связь именно с ним, причем он жил в том же районе Брюсселя, что и один из членов группы.