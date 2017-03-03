СМИ сообщили о новых деталях расследования убийства Ким Чен Нама

Правоохранительные органы Малайзии выдали ордер на арест представителя северокорейской авиакомпании Koryo Air, подозреваемого в причастности к гибели брата лидера КНДР Ким Чен Нама, передает РИА Новости.

37-летний мужчина разыскивается для дачи показаний вместе со вторым секретарем посольства КНДР Хен Гван Соном. По мнению следствия, они играли центральную роль в организации убийства и в настоящее время скрываются в северокорейском посольстве.

Ким Чен Нам был отравлен неизвестными химическими веществами 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. По разным данным, его укололи отравленными иглами, плеснули токсичной жидкостью или провели по лицу тампоном, смоченным в яде.

По данным полиции КНДР, в убийстве участвовала группа из шести человек. Четверо подозреваемых задержаны. При этом малайзийская полиция пока не нашла окончательных подтверждений причины смерти северокорейского гражданина и не установила окончательно его личность.

Ким Чен Нам, старший брат Ким Чен Ына, был отстранен от наследования высшего государственного поста, покинул страну и жил за границей.

Южная Корея полагает, что его убийство было заказано Пхеньяном. Спецслужбы страны обратились к России с просьбой задержать тех подозреваемых, которые оказались на территории РФ.

Российская сторона отказала в этой просьбе, поскольку на тот момент в расследовании не было достаточного прогресса.

