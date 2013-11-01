Арест вратаря Варламова: реакция американской прессы

Хоккеиста Варламова отпустили из американской тюрьмы под залог $5 тыс.

Арест голкипера "Колорадо Эвеланш" и сборной России по хоккею Семена Варламова в США по обвинению в домашнем насилии стал одной из самых обсуждаемых тем, причем по обе стороны океана. Вратарь был задержан по подозрению в избиении своей девушки Евгении Вавринюк и впоследствии освобожден под залог в 5 тысяч долларов. Сетевое издание M24.ru изучило реакцию американской прессы на события в Денвере.

Напомним, в ночь со среды на четверг из-за океана пришла ошеломляющая новость: известный хоккейный голкипер Семен Варламов, один из вратарей сборной России, который уж наверняка попадет в олимпийскую команду арестован по обвинению в домашнем насилии и "похищении человека второй степени". Жертвой голкипера оказалась его собственная девушка – Евгения Вавринюк, работающая моделью. По американским законам? киднэппинг – очень серьезное преступление, за него можно лишиться свободы на очень длительный срок.

Реакция российских официальных лиц была прогнозируемой: на родине хоккеиста считают, что произошедшее с Варламовым – диверсия перед Олимпийскими играми Сочи. Посмотрим, что пишет об инциденте американская пресса.

"Руководство "Эвеланш" допустило ошибку, - уверен журналист Терри Фрей, который изложил свою точку зрения в The Denver Post. – Их уверенность в том, что Варламов невиновен, понятна, но почему они сразу же поставили его на игру, не дав восстановиться после суда? Вместо этого Варламов прямо из суда поехал в аэропорт, чтобы присоединиться к товарищам по команде. А ведь ему предъявлены очень серьезные обвинения. Голкипер может сесть в тюрьму на срок от двух до шести лет. Что касается его виновности, то это решать суду, но домашнее насилие неприемлемо в США".

Семен Варламов. Фото: ИТАР-ТАСС

Издание The Washington Post помимо описания самой ситуации привело высказывания партнеров Варламова по команде. "Мы все очень любим нашего Варли (прозвище Варламова в США – прим. ред.) Нам запрещено комментировать ситуацию, но, поверьте, вся эта история никак не отразится на нашем отношении к нему. Мы будем ждать разрешения ситуации", - заявил форвард "Колорадо" Мэтт Дюшен.

Агент Варламова Пол Теофанос сообщил, что хоккеист невиновен в том, что ему предъявляют.

Sports Illustrated приводит довольно красочное описание произошедшего в доме Варламова. Дадим его без купюр и сокращений. "Описание того, что сделал Варламов с Вавринюк, не для слабонервных. Она говорит, что получила удар ногой в грудь, а затем, по ее словам, Варламов повалил ее на пол и начал топтать ногами. После этого он схватил девушку за волосы, утащил ее из спальни и прижал лицом к полу. Как бы ужасно это не звучало, но эти события Вавринюк описывает как "самое незначительное из всех избиений". Ее били даже летом во время отпуска на Средиземноморье!" – пишет Алан Мюр. Сам инцидент журналист назвал "ошеломляющим".

Журналист канадского спортивного издания Canoe.ca Дэйв Поллард призывает не искать политику в "деле Варламова". "Во-первых, это не акция против "Колорадо", черт побери. Это не попытка сбить порыв команды, выигравшей семь матчей из восьми. Во-вторых, несмотря на заявления российских депутатов, это не диверсия против них. Эта история не про Олимпийские игры! Никто не собирается подобным образом отнимать у русских золотую медаль", - уверен Поллард.

Мнения зарубежных блогеров также разделились. Одни считают, что дыма без огня не бывает, и Варламов хоть в чем-то да виновен, другие напоминают, что без приговора суда говорить о виновности голкипера просто нельзя.

"Отец Варламова говорит, что его сын невиновен? То же самое говорила и мать бостонского террориста", - пишет Soultwist.

"Мне пофигу, как в мире смотрят на это дело, но домашнее насилие неприемлемо в Соединенных Штатах – вторит ему Geincolo. – Печально, что многие американские семьи вынуждены хоронить женщин, которые не жалуются на своих мужей".

Семен Варламов. Фото: ИТАР-ТАСС

"Не надо очернять репутацию человека, которого еще не признали виновным, - призывает оппонентов OldNavyPatriot. – Мы не оперируем фактами, а Варламов пока только подозреваемый".

"Да он на 100% невиновен, пока нет приговора, и неважно, что там пишут журналисты", - считает JAWS.

"Знаете, что было бы здорово? Если бы всякие агенты, папы и политиканы прекратили заявлять, что Варламов невиновен, как только им предоставляют слово", - высказал свое мнение Denver Deadite.

Отметим, что главным тренером "Колорадо" является известный в прошлом голкипер Патрик Руа, который в свое время также проходил подозреваемым по делу о домашнем насилии.

Василий Макагонов