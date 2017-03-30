Суд выдал ордер на арест экс-президента Южной Кореи

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Суд Сеула выдал ордер на арест экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на агентство Ренхап.

За разрешением на помещение подозреваемой под стражу обратилась 27 марта прокуратура Южной Кореи. Ведомство полагает, что экс-президент брала взятки и злоупотребляла властными полномочиями.

В декабре 2016 года южнокорейский парламент объявил импичмент главе государства. Непосредственным поводом для таких мер стал скандал, выявивший вмешательство в государственные дела Чхве Сун Силь, давней знакомой Пак Кын Хе. Подругу экс-президента подозревают в вымогательстве крупных сумм.