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30 марта 2017, 21:36

Жизнь в мире

Суд выдал ордер на арест экс-президента Южной Кореи

Фото: AP/Kim Hong-ji

Суд Сеула выдал ордер на арест экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на агентство Ренхап.

За разрешением на помещение подозреваемой под стражу обратилась 27 марта прокуратура Южной Кореи. Ведомство полагает, что экс-президент брала взятки и злоупотребляла властными полномочиями.

В декабре 2016 года южнокорейский парламент объявил импичмент главе государства. Непосредственным поводом для таких мер стал скандал, выявивший вмешательство в государственные дела Чхве Сун Силь, давней знакомой Пак Кын Хе. Подругу экс-президента подозревают в вымогательстве крупных сумм.

арест Южная Корея жизнь в мире

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