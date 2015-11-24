Форма поиска по сайту

Новости

24 ноября 2015, 13:13

Экономика

LIVE: где и как приобрести помещение для бизнеса

25 ноября в здании департамента города Москвы по конкурентной политике в рамках очередного RoadShow состоится презентация нежилых помещений площадью до 150 квадратных метров, предназначенных под малый бизнес.

Бизнесменам расскажут об объектах, выставленных на аукцион по аренде и приватизации, а также объяснят, как принять участие в электронных торгах.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 15:30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 25 ноября в 15:30
  • Что: презентация помещений
  • Кто: специалисты по конкурентной политике и электронным торгам
  • Кому смотреть: бизнесменам

