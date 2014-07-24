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Законы

24 июля 2014, 15:49

Участки на кладбищах хотят сдавать в аренду

аренда кладбища законы

Фото: ИТАР-ТАСС

Участки на кладбищах Москвы и Подмосковья, возможно, будут отдавать в аренду. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции 24 июля министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

По информации ИТАР-ТАСС, власти Московской области совместно с мэрией Москвы планируют добиться поправок в законодательство, позволяющих гражданам за деньги резервировать участки на кладбище для себя и своих родственников.

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Напомним, что федеральный закон 1996 года "О погребении и похоронном деле" гарантирует, что каждому человеку после смерти будет бесплатно предоставлен участок для погребения. По словам Посаженникова, сейчас его министерство вместе с Москвой пытается внести изменения в закон. "Это позволит нам реализовать пилотный проект. Мы, во-первых, будем лицензировать все управляющие компании, которые занимаются кладбищами, а во-вторых, попробуем ввести европейский порядок, по которому можно будет взять в аренду участок кладбища, – сообщил Владимир Посаженников. – Когда человек умрет, за него будет платить другой родственник"

Министр потребительского рынка и услуг Подмосковья также отметил, что аренда кладбищенской земли физическими лицами – вполне нормальная практика, так как государство не может платить за всех. Однако арендная плата должна быть минимальной.

Такая практика, по словам Владимира Посаженникова, дело будущего, и сказать, когда именно она будет введена, сейчас нельзя.

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