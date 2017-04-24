Столичные власти предложат арендаторам 20 помещений под кафе

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Столичные власти предложат арендаторам 20 нежилых помещений под кафе, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Будущих рестораторов выберут по результатам электронных аукционов, которые пройдут с 26 апреля по 13 июня. С победителями заключат контракты на пять лет.

Площадь объектов – от 40 до 750 квадратных метров. Вес они находятся в хорошем техническом состоянии, имеют все необходимые инженерные коммуникации и расположены вблизи крупных транспортных узлов и станций метро.

Большинство объектов находятся в СВАО, остальные – в ЮАО, САО, ЗАО, ЮВАО и ЮЗАО.

Подробный список объектов с адресами можно посмотреть здесь.