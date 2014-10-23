Форма поиска по сайту

23 октября 2014, 12:05

Экономика

Инвесторам представят участки под капитальное строительство в ЮВАО

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

23 октября в Москве пройдет выездная презентация Road show, посвященная реализации земельных участков и нежилых помещений. Все объекты расположены на территории ЮВАО, сообщает пресс-служба департамента столицы по конкурентной политике.

Инвесторам представят четыре земельных участков для аренды под капитальное строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, гостиницы, офисно-торгового здания и досугово-просветительского центра.
Префектура также проведет презентацию 22 нежилых помещений для приватизации и 18 нежилых помещений для аренды.

Мероприятие организует департамент по конкурентной политике совместно с префектурой ЮВАО. Начало - в 15.00 в здании префектуры юго-восточного округа по адресу: улица Авиамоторная, дом 10.

Напомним, что в сентябре инвесторам представили 29 объектов недвижимости в ЦАО. Инвесторам предложил по большей части объекты аренды, в том числе один земельный участок под капитальное строительство, пять нежилых помещений и один объект дошкольного учреждения. Помимо этого, в аренду планировали сдать две усадьбы XIX века, являющиеся объектами культурного наследия.

Сюжет: Московский бизнес: торги в столице
аренда бизнес приватизация инвесторы нежилые помещения Road Show

