23 октября 2012, 10:21

Экономика

Власти продадут на торгах право аренды помещений на Люберецких полях

Фото: ИТАР-ТАСС

Городские власти намерены продать на торгах в ноябре 2012 года - феврале 2013 года право аренды 42 коммерческих помещений общей площадью 6076,1 квадратных метров в микрорайоне на территории Люберецких полей, говорится в сообщении на сайте СГУП по продаже имущества города Москвы.

"Стартовые ставки аренды - от 4700 рублей за квадратный метр в год (с учетом НДС). Торги проводятся без ограничений по составу участников, с победителями заключается долгосрочный договор аренды сроком на 10 лет", - отмечается в материале.

По данным СГУПа, на торги выставлено пять помещений площадью от 63,4 до 138,5 квадратных метров. Их целевое назначение - административное, торговое и бытовое обслуживание.

