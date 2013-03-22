Арендаторы, отреставрировавшие памятники до 2012 года, получат льготы

Фото: M24.ru

Арендаторы, которые до 2012 года отреставрировали памятники в Москве, смогут получить льготную ставку – 1 рубль за квадратный метр в год, сообщила советник руководителя Мосгорнаследия Инесса Муратова.

"Действие постановления правительства Москвы о передаче в аренду памятников архитектуры, находящихся в неудовлетворительном состоянии, теперь распространяется и на ранее отреставрированные здания", – передает РИА Новости ее слова.

Напомним, в январе 2012 года правительство Москвы утвердило положение о предоставлении в аренду объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, по льготной цене в 1 рубль за квадратный метр в год. "Льготная" стоимость найма начинает действовать после проведения реставрации объекта. Договор аренды заключается на 49 лет.