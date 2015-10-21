Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Усадьбу купца Гусева первой половины XIX века и городскую усадьбу Лепехиных конца XVIII века выставят на торги. Соответствующий проект одобрила градостроительно-земельная комиссия Москвы, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Усадьба купца Гусева, которая находится на улице Большая Полянка, владение 65/74, строение 3. Ранее она использовалась в административных целях. Ее площадь составляет 266 квадратных метров.

Городская усадьба Лепехиных вместе с Северным флигелем, расположенная по адресу: Андроньевская площадь, владение 4, строение 3. Она занимает 171 квадратный метр.

В настоящее время оба здания находятся в неудовлетворительном состоянии. Поскольку они являются объектами культурного наследия и находятся в границах заповедных территорий, параметры новой застройки будут согласованы с департаментом культурного наследия.

"Победитель аукциона после проведения реставрационных работ и приведения зданий в порядок сможет использовать их для размещения отделения банка, страховой компании, офисов, образовательного, медицинского или социального учреждения, а также объекта культуры", – сказал председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Оба проекта будут направлены на согласование Совета депутатов муниципального округа.

Ранее m24.ru сообщало, что на аукцион выставлены семь столичных объектов культурного наследия. На условиях аренды сдается Усадьба А.П. Сытина конца XVIII века в Пресненском районе, жилой дом Э.А. Беренса второй половины XIХ века в Басманном районе, флигель городской усадьбы XIX века, принадлежавшей ранее дворянской семье Рахмановых, на Таганке и каретный сарай Городской усадьбы В.Д. Носова, начала XX века в Преображенском районе.

На продажу выставлены два здания на Таганке: главный дом городской усадьбы Г.И. Крюкова – Стариковых – Н.Ф. Ильина и каменный жилой дом, начала XIX века. В Басманном районе на продажу выставлен жилой дом конца XVIII века.

Напомним, памятники архитектуры федерального значения, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, инвесторы смогут взять в аренду на 49 лет по льготной ставке "рубль за квадратный метр".

Данная практика будет распространяться по всей территории России. Главное условие – бизнесмен должен восстановить объект.

При этом в договоре аренды установят жесткие условия расторжения контракта в случае невыполнения арендатором реставрационных работ.