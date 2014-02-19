Незаконно занимаемые помещения в Москве освободят в течение полугода

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти планируют в течение полугода освободить все незаконно занимаемые помещения в городе, сообщил пресс-конференции глава департамента городского имущества Москвы Владимир Ефимов.

"Мы проинвентаризировали все объекты городской собственности, планируем за ближайшие полгода, может, чуть больше, все помещения освободить", - отметил он.

По словам Ефимова, в 2014 году таких помещений будет больше, чем в прошлом году, когда власти освободили 849 незаконно занятых объектов. Причиненный городу ущерб еще не оценивается, но речь идет о сотнях миллионов рублей. "Если удается зафиксировать юридическое лицо, то направляются иски в суд о возмещении ущерба за период использования помещения", - добавил глава департамента.

Кроме того, власти собираются возбуждать уголовные дела против недобросовестных арендаторов по факту причинения ущерба городскому имуществу. Одно из таких дел возбуждено после проверки двух объектов культурного наследия на улице Солянке. В ходе рейда в зданиях были выявлены недобросовестные арендаторы, которые незаконно занимали более 5 тысяч квадратных метров недвижимости с 2008 года и задолжали городу более 39 миллионов рублей.