Столешников переулок выбыл из десятки самых дорогих улиц в мире

Фото: ТАСС/Александр Катков

Столешников переулок по итогам текущего года выбыл из десятки самых дорогих улиц в мире. Это следует из отчета, составленного экспертами компании Cushman & Wakefield (C&W).

Так, аренда магазинов в Столешниковом переулке подешевела на 29,2 процента – с 4 749 до 3 814 евро за квадратный метр в год. Сейчас он занимает 12 место в мировом рейтинге, пропустив вперед шанхайскую Вест-Нанкин-роуд и мюнхенскую Кауфингерштрассе.

Серьезное снижение в рейтинге показали другие престижные улицы Москвы. Стои​​мость аренды торговых площадей на 1-й Тверской-Ямской улице за год упала на 58,2 процента (с 2 177 до 1 032 евро), а на Кутузовском проспекте – на 52 процента (с 1 979 до 1 077 евро).

Худший результат среди мировых улиц показал Невский проспект в Санкт-Петербурге. К середине 2015 года стоимость аренды одного квадратного метра торговой площади там упала на 60 процентов – с 1 979 до 898 евро в год.

По данным экспертов компании, причиной падения ставок стало ухудшение ситуации в экономике и снижение потребительского спроса, спровоцированные обострением геополитической обстановки. Одновременно с этим резко упали ставки аренды торговых площадей и на Украине, экономика которой также переживает нелегкие времена.

Для сравнения, стоимость аренды торговых помещений на Крещатике в Киеве за год упала на 36,2 процента – до 1 616 евро.

Лидером мирового рейтинга осталась верхняя часть нью-йоркской Пятой авеню, где расположено множество магазинов и бутиков самых престижных марок. За минувший год стоимость аренды торговых площадей здесь подросла на 3,6 процента, достигнув отметки 33,812 тысяч евро за "квадрат" в год.

Кроме того, в топ-10 рейтинга вошли гонконгская Козуэй-Бэй, парижские Елисейские поля, лондонская Нью-Бонд-стрит, миланская Виа Монтенаполеоне, цюрихская Банхофштрассе, токийская Гинза, сеульская Мендон и венская Кольмаркт.

Дешевле всего, согласно рейтингу C&W, обходится ретейлерам аренда помещений на Уайт-Авеню в канадском Эдмонтоне. Желающим снять здесь магазин достаточно будет заплатить всего 333 евро за квадратный метр в год.