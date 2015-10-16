Аукцион по продаже площадей ЦУМа перенесли с 3 на 20 ноября

Фото: ТАСС/Александра Краснова

Торги по продаже трети площадей ЦУМа перенесли с 3 на 20 ноября. При этом, заявочная кампания продлена до 16 ноября, сообщает пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике.

По словам руководителя департамента по конкурентной политике Геннадия Дегтева, продление сроков заявочной кампании связано с изменением условий планируемой сделки. "Инвестору предлагается приобрести объект в рассрочку. Это даст возможность большему количеству потенциальных инвесторов рассматривать этот объект для вложения инвестиций", – поясняет глава ведомства.

По итогам торгов победитель аукциона должен будет оплатить часть стоимости в размере 1,4 миллиарда рублей. В течение 20 дней с момента заключения договора купли-продажи. Оставшаяся сумма погашается частями в течение трех лет. Для участия в аукционе необходимо обеспечить задаток в размере 433 миллионов рублей.

Выставленный на продажу объект представляет собой нежилое здание и нежилые помещения, расположенные по адресу: улица Петровка, дом 2, строение 1 и 2. Они имеют общую площадь, неразделимо связаны общим пространством, общими перекрытиями и единой кровлей. Стартовая цена лота 4,3 миллиарда рублей.

ЦУМ – один из самых известных торговых объектов Москвы. Комплекс состоит из двух частей. Первая – историческое здание, построенное в 1908 году, общей площадью 12 270,4 квадратных метров. Она сдано в аренду ОАО "ТД "ЦУМ" до 2045 года.

Вторая часть – новое строение общей площадью примерно 45 000 квадратных метров. Около 7000 квадратных метров там принадлежит мэрии Москвы, которая сдала их в аренду до 2022 года совладельцу здания – ТД "ЦУМ".