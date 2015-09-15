Владельцы столичных квартир не готовы снижать цены на аренду – эксперт

Фото: m24.ru/Александр Сивцов

На московском рынке жилья сдаваемых квартир в два раза больше, чем арендаторов, отмечают риелторы. Экономический обозреватель Константин Цыганков рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что многие владельцы квартир не могут сдать жилье, поскольку не хотят учитывать спрос и снижать цены.

"Они не вписываются в современные реалии, продолжают сдавать квартиры по довольно высоким ценам. Рынок сейчас абсолютно "мертвый". Начиная с московских окраин: Рязанского проспекта, Выхино или Речного вокзала и, заканчивая интересными объектами в районе ТТК или Садового кольца, можно делать скидку до 20 процентов.

Например, предлагать квартиры на Беговой не за 40 тысяч рублей, а за 35 тысяч. Но люди не хотят, потому что до этого 4-5 лет они сдавали их по другим ценам и сейчас уверены, что на Беговой квартира все равно будет пользоваться спросом", – пояснил он.

Цены на аренду квартир за полгода упали на 20%

Как пишет "Коммерсантъ-Деньги", за последние полгода ставки аренды типового жилья снизились примерно на 10–20 процентов. Так например, однокомнатная квартира в панельном доме сейчас обойдется дешевле 25 тысяч рублей.

Издание отмечает, что большая часть арендодателей все еще пытается сдать свои квартиры, однако все больше собственников решают продать или "законсервировать" жилье. По такому пути пошли около 10 процентов хозяев.

Ранее m24.ru сообщало, что больше половины арендаторов (60 процентов) не могут найти подходящее жилье. По данным "Инком-недвижимости", половина тех, кто не может найти подходящую квартиру, занималась поиском квартир в интернете. Около 25 процентов размещали запросы на профильных сайтах, 15 – рассчитывали на помощь знакомых, а 10 – пользовались услугами информационных агентств. В результате больше половины столкнулись с аферистами.

При этом около 30 процентов владельцев квартир за год не смогли найти подходящих клиентов.