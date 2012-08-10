Покорять столицу выгоднее с опытом работы

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Молодым специалистам из "глубинки" пока финансово невыгодно покорять Москву. Это показало исследование, проведенное РБК Daily.

Авторы издания проанализировали политику российских компаний в отношении молодых специалистов. В исследовании учитывались данные первого полугодия 2012 года. Проводилось оно в 12 крупнейших городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке.

Выяснилось, что зарплаты в Москве для молодых специалистов пока еще самые высокие в стране. Они колеблются от 20 до 28 тысяч рублей в месяц. Немного отстает по уровню зарплат молодежи Санкт-Петербург - там вчерашние выпускники зарабатывают от 19 до 25 тысяч в месяц. На третьем месте - Владивосток, где зарплаты молодых специалистов варьируются от 15 до 25 тысяч рублей.

Однако при условии аренды жилья у молодого специалиста в Москве остается лишь 5-15 тысяч рублей, что меньше, чем в других городах. И это без учета стоимости проезда на общественном транспорте, связи, коммунальные платежи и медицинское обслуживание.

Из этого аналитики РБК Daily делают вывод, что на ранних этапах карьеры ехать в столицу не имеет смысла. Они советуют выпускникам ВУЗов набираться опыта и повышать свою стоимость как специалиста у себя на родине. Там у них уже наработаны базовые бизнес-контакты и нет необходимости снимать жилье и нести другие столичные расходы.

При этом для специалистов с опытом работы переезд в Москву по-прежнему остается заманчивой перспективой. Зарплаты для них также выше, чем в других городах. А будучи квалифицированным специалистом и имея много связей, работник имеет больше шансов найти в столице высокооплачиваемую работу и хорошее жилье.