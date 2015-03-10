В столице на аукцион выставили шесть объектов культурного наследия

Фото: M24.ru

Власти Москвы на Road Show 12 марта представят инвесторам шесть объектов культурного наследия, выставленных на торги. Мероприятие пройдет в рамках Всероссийского форума-выставки "Госзаказ – За честные закупки", сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

В частности, инвесторам будут представлены четыре объекта, которые сдаются в долгосрочную аренду по программе "1 рубль за один квадратный метр".

Речь идет об усадьбе Сытина конца XVIII века (Сытинский переулок, дом 5/10, строение 5), флигеле усадьбы Хлудовых конца XIX века (улица Малая Полянка, дом 7, строение 3), доходном доме в Настасьинском переулке по проекту архитектора Розенкампфа (Настасьинский переулок, дом 8, строение 1), а также каретном сарае усадьбы Носова конца XX века (улица Электрозаводская, дом 12, строение 2).

Кроме того, на продажу выставлены жилой дом конца XVIII века в Басманном районе (Новокирочный переулок, дом 5) и дом купца первой гильдии Шлома в Таганском районе (Таганская, дом 7). Эти объекты находятся сейчас в хозяйственном ведении ГУП "Московское имущество".

"В рамках презентации представители профильных органов расскажут участникам об условиях, порядке и опыте реализации объектов культурного наследия, а также об основных технико-экономических характеристиках объектов, выставленных на торги", - пояснили в департаменте.

Напомним, что программа "1 рубль за квадратный метр" действует в столице с января 2012 года. В рамках программы инвесторам предоставляются в аренду объекты культурного наследия, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. За время действия программы в аренду было сдано 17 объектов культурного наследия. Годовая арендная плата устанавливается контрактом на период реставрации объекта и снижается до одного рубля за квадратный метр по окончании ремонтно-восстановительных работ.