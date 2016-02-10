Небоскреб "Федерация" сдадут в эксплуатацию в третьем квартале этого года

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Помещения в "Башне Федерация", расположенной на территории комплекса "Москва-Сити", начнут сдавать в аренду в третьем квартале 2016 года, сообщает МИА "Россия Сегодня".

По словам председателя совета директоров корпорации AEON Романа Троценко, для аренды и продажи свободно порядка 100 тысяч квадратных метров из возможных 443, что составляет менее 30 процентов от общей площади здания. В настоящее время соотношение проданных и сданных помещений примерно одинаковое.

Напомним, "Башня Федерация" – самое высокое здание не только в России, но и в Европе. Это самый крупный объект на территории комплекса "Москва-Сити". Высота небоскреба составляет 374 метра. В здании 101 этаж, из которых 97 наземных и четыре подземных. Корпорация AEON, в свою очередь, является инвестором проекта.