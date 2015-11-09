Cамую дешевую квартиру в Москве можно снять за 19 тысяч рублей

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Аренда самой дешевой квартиры в Москве, располагающуюся в районе станции метро "Октябрьское поле", обойдется в 19 тысяч рублей в месяц, подсчитали эксперты.

Самая дешевая квартира столицы находится на 4-м этаже 5-этажного кирпичного дома на бульваре генерала Карбышева, в 5 минутах транспортом от станции метро "Октябрьское поле". Квартира укомплектована наборной мебелью и необходимой бытовой техникой.

На втором и третьем местах рейтинга самых дешевых квартир в аренду – предложения со ставкой в 20 тысяч рублей в месяц. Первое – 1-комнатная квартира на 10-м этаже нового 22-этажного дома на Синявинской улице, в 10 минутах транспортом от станции метро "Речной вокзал". Второе – квартира на 15-м этаже нового 17-этажного дома на улице Маршала Савицкого, в 15 минутах транспортом от станции метро "Бульвар Дмитрия Донского". В обеих квартирах выполнен ремонт от застройщика. Мебели в комнатах нет.

Четвертое место – 1-комнатная квартира на 8-м этаже 9-этажного кирпичного дома на Верхоянской улице, в 10 минутах ходьбы от станции метро "Свиблово". Кухня укомплектована наборной мебелью, комната не меблирована. Ее стоимость – 22 тысячи в месяц. На две тысячи дороже 1-комнатная квартира на 13-м этаже 14-этажного дома на улице Скульптора Мухиной, в 10 минутах транспортом от станции метро "Юго-Западная".

За ту же цену можно арендовать 1-комнатную квартиру на 5-м этаже 12-этажного дома на Вешняковской улице, в 5 минутах ходьбы от станции метро "Выхино". Следом идет предложение за 25 тысяч рублей. Это 1-комнатная квартира на Белозерской улице, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Алтуфьево", на 11-м этаже 12-этажного дома. В квартире три спальных места.

Восьмое место с арендной ставкой в 26 тысяч рублей занимает 1-комнатная квартира на 11-м этаже 17-этажного дома на улице Новаторов, в 5 минутах транспортом от станции метро "Проспект Вернадского". Девятое место – 1-комнатная квартира на 5-м этаже 9-этажного дома на Варшавском шоссе, в 7 минутах ходьбы от станции метро "Нагатинская". Квартира, укомплектованная мягкой мебелью, кухонным гарнитуром и всей необходимой бытовой техникой, с застекленным балконом, оценивается в 27 тысяч рублей в месяц.

Замыкает десятку самых дешевых квартир в аренду предложение за 29 тысяч рублей. Это 1-комнатная квартира на 5-м этаже 9-этажного кирпичного дома на улице Бориса Галушкина, в 10 минутах ходьбы от станции метро "ВДНХ".