В Москве снижается спрос на элитные офисы - эксперт

В Москве не сдана в аренду пятая часть элитных офисов

Пятая часть московских офисов класса А пустует, но эту ситуацию нельзя назвать критичной, заявила в эфире радио "Москва FM" директор департамента оценки агентства элитной недвижимости S.A.Ricci Яна Кузина.

"Когда новые площади класса А выходят на рынок, они всегда какое-то время пустуют, и это нормальная ситуация. В этом году по сравнению с двумя предыдущими спрос на рынке сократился, но не критично", - считает она.

По ее прогнозам, количество пустующих офисов в этом году увеличится также незначительно, примерно на 2%.

Как пишет газета "Ведомости", в этом году таких офисов станет больше, поскольку девелоперы готовятся ввести еще 1 миллион 200 тысяч квадратных метров новых помещений. Эта цифра станет рекордом для рынка с 2009 года.

Эксперты отмечают, что на фоне ввода новых бизнес-центров и снижения спроса на офисы растет доля свободных площадей. Сейчас этот показатель в классе А составляет 21%.

По данным издания, по сравнению с концом прошлого года средняя ставка аренды на офисы класса А снизилась с 755 долларов за 1 квадратный метр до 454 долларов за 1 квадратный метр в год.