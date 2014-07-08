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Экономика

08 июля 2014, 18:20

Снять комнату в столице можно за 15 - 30 тысяч рублей в месяц

аренда жилье недвижимость

Фото: ИТАР-ТАСС

Снять комнату в столице можно минимум за 15 тысяч рублей в месяц, а максимум – за 30 тысяч. В числе нанимателей оказываются как небогатые жители регионов РФ, приехавшие в столицу работать или учиться, так и москвичи – например, молодежь, стремящаяся отделиться от родителей. Больше шансов снять жилье у представительниц слабого пола: арендодатели обычно высказывают пожелание сдать комнату одной или двум девушкам.

При этом доля комнат в предложении на рынке аренды составляет 12 процентов, а спрос на них - вдвое меньше. Причину этого специалисты видят в том, что немногие наниматели хотят жить вместе с хозяевами жилплощади или другими жильцами. Такие данные получили сотрудники компании "МИЭЛЬ-Аренда", проанализировав базу столичных объектов, которые сдаются в наем.

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По данным исследования, и в самых дорогих, и в самых дешевых компанах есть необходимая мебель и бытовая техника, а в бюджетных вариантах может быть недавно сделан ремонт. Главный фактор, влияющий на разницу в цене, – месторасположение недвижимости: комнаты в пешей доступности от центральных станций метро оцениваются значительно выше, чем жилье в отдаленных районах столицы.

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