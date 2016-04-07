Срок выкупа малым бизнесом арендуемых помещений могут увеличить до 5 лет

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Сроки выкупа арендуемого помещения для малых предприятий Москвы могут увеличить с трех до пяти лет. Об этом m24.ru рассказал председатель комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Мосгордумы Сергей Зверев. Проект документа будет представлен на рассмотрение городского парламента в следующую среду, 13 апреля.

"Если малое предприятие арендовало помещение у города Москвы, то в соответствии с федеральным законодательством, оно может его выкупить. Сейчас им могут предоставить рассрочку платежа на три года. Мы выходим с инициативой об увеличении этого периода до пяти лет", - сказал Зверев.

Он добавил, что проект закона получил одобрение членов профильной комиссии, и в ближайшую среду будет обсуждаться на заседании городского парламента.

Финансовый омбудсмен Российской Федерации Павел Медведев считает, что этот закон поможет большему количеству малых предприятий выкупить занимаемые помещения. "Малому бизнесу будет легче, это очевидно. Выплатить всю стоимость помещения в течение трех лет не всем удается. В современных экономических реалиях многие предприниматели не успевали и были вынуждены вообще отказаться от выкупа. Выплатить ту же сумму за пять лет будет значительно легче", - подчеркнул он.

Помимо этого, документ обеспечит малому бизнесу некоторую стабильность, добавляет эксперт. "Увеличение срока рассрочки платежа хорошо еще и тем, что есть надежда, что через пять лет кризис исчерпается. Тем малым предприятиям, которые займутся выкупом сейчас, первые три года, конечно, будет тяжело, зато на четвертый-пятый год им будет легче", - заключил Медведев.

Напомним, за последние пять лет количество индивидуальных предпринимателей в Москве увеличилось на 32 процента. Сейчас в городе работают порядка 233 тысяч ИП. В феврале прошлого года Мосгордума приняла закон о двухлетних "налоговых каникулах" для малого бизнеса. Речь идет о нулевой налоговой ставке в более чем 40 видах деятельности в социальной, производственной и научной сферах. Столичный департамент науки также рассчитывает привлечь внимание молодых бизнесменов. Так, в Москве запустили сайт для начинающих предпринимателей. На нем можно посмотреть информацию о том, как создать ИП и получать различные госуслуги. Ресурс также содержит доступную информацию получения разрешений на строительство или оформления лицензии, данные о правительственных льготах и многое другое.

В 2014 году в России начался экономический кризис. В декабре 2015 года инфляция в Москве составила 0,7 процента, а в целом за прошедший год - 14,5 процента. При этом особенно заметен рост продовольственной инфляции: запас прочности заканчивается у предприятий малого и среднего бизнеса. Эксперты отмечают, что маленькие магазины не имеют возможности находить новых поставщиков, поэтому им придется повышать цены. Потрясения затронули и рынок недвижимости. Так, инвесторы больше не вкладываются в строительство элитного жилья, а цены на квартиры премиум-класса снизились на 22 процента в долларах и на 8 процентов в рублях.

Виталий Воловатов, Никита Щуренков