Столичные предприниматели за 2013 год приобрели 17,6 тысяч патентов

Фото: ИТАР-ТАСС

На патентную систему налогообложения в прошлом году перешел каждый шестой предприниматель, сообщает информационный центр правительства Москвы.

"Количество приобретенных патентов в 2013 году составило 17,6 тысяч, из них около 6 тысяч приобретено на текущий год. Поступления в бюджет города составили 488 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Причем 3,5 тысячи патентов было выдано за аренду помещений и земельных участков.

Напомним, что патентная система налогообложения действует в столице с января 2013 года. Она позволяет индивидуальным предпринимателям, работающим в сферах торговли и услуг, существенно упростить процедуру регистрации и веления бизнеса.

Так, патент освобождает от уплаты НДС, НДФЛ и налога на имущество. Также с ним не нужно подавать налоговую декларацию. Патент выдается в течение 5 дней, предприниматель может выбрать срок действия патента (от 1 до 12 месяцев). Все средства, полученные городом от выдачи патентов, направляются на реализацию мероприятий по благоустройству столичных районов.