Особняк XIX века на Пречистенке отреставрируют

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Особняк на Пречистенке второй половины XIX века выставят на торги. Будущему арендатору предстоит реставрировать историческое здание, сообщает портал mos.ru.

Жилой дом, принадлежавший генерал-майору Алексею Наумову и княжне Наталье Волконской, располагается по адресу: улица Пречистенка, дом 36, строение 2. Здание в стиле поздней эклектики с элементами классицизма построено по проекту архитектора В.А. Бадера.

В конце XIX – начале XX века особняк использовался как доходный дом. С 1920 года в нем располагался Московский комитет народного образования, а с 1926 года здесь находилась библиотека имени Н.К. Крупской.

Заявки для участия в аукционе принимаются до 18 ноября. Победителя определят 24 ноября. Начальная минимальная стоимость ставки годовой аренды составляет 8,7 миллиона рублей.

После ремонта, на который отводится пять лет, инвестор получит право перейти на льготную ставку аренды один рубль за квадратный метр сроком на 49 лет.