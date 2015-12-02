LIVE: как в столице арендовать недвижимость для бизнеса

2 декабря в рамках проекта "Биржа торгов" в павильоне №9 на ВДНХ состоится RoadShow. Представители департамента по конкурентной политике расскажут об объектах недвижимости, предназначенных для среднего и крупного бизнеса.

Всего на мероприятии представят 80 объектов недвижимости:



нежилые помещения от 300 квадратных метров и имущественные комплексы, выставленные на торги по аренде и приватизации;

здания, находящихся в хозяйственном ведении или оперативном управлении ГУП;

земельные участки под цели капитального строительства.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 15:30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.