LIVE: как в столице арендовать недвижимость для бизнеса

2 декабря в рамках проекта "Биржа торгов" в павильоне №9 на ВДНХ состоится RoadShow. Представители департамента по конкурентной политике расскажут об объектах недвижимости, предназначенных для среднего и крупного бизнеса.
Всего на мероприятии представят 80 объектов недвижимости:
- нежилые помещения от 300 квадратных метров и имущественные комплексы, выставленные на торги по аренде и приватизации;
- здания, находящихся в хозяйственном ведении или оперативном управлении ГУП;
- земельные участки под цели капитального строительства.
Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 15:30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 2 декабря в 15:30
- Что: презентация помещений
- Кто: специалисты по конкурентной политике и электронным торгам
- Кому смотреть: бизнесменам