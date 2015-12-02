Форма поиска по сайту

02 декабря 2015, 10:56

Экономика

LIVE: как в столице арендовать недвижимость для бизнеса

2 декабря в рамках проекта "Биржа торгов" в павильоне №9 на ВДНХ состоится RoadShow. Представители департамента по конкурентной политике расскажут об объектах недвижимости, предназначенных для среднего и крупного бизнеса.

Всего на мероприятии представят 80 объектов недвижимости:

  • нежилые помещения от 300 квадратных метров и имущественные комплексы, выставленные на торги по аренде и приватизации;
  • здания, находящихся в хозяйственном ведении или оперативном управлении ГУП;
  • земельные участки под цели капитального строительства.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 15:30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 2 декабря в 15:30
  • Что: презентация помещений
  • Кто: специалисты по конкурентной политике и электронным торгам
  • Кому смотреть: бизнесменам

