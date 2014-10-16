Стоимость патентов на сдачу жилья в аренду будет зависеть от площади

Фото: ТАСС/Иван Чумаш
Мосгордума рассмотрит поправки в закон города Москвы "О патентной системе налогообложения", по которым стоимость патента на сдачу жилья в аренду изменится в зависимости от площади и местоположения.
Согласно тексту проекта правового акта, размещенному на официальном портале МГД, патент на сдачу в аренду квартиры площадью не более 50 квадратных метров будет стоить:
- В ЦАО – 750 рублей в месяц,
- В ЗелАО и ТиНАО – 350 рублей в месяц,
- В остальных округах – 500 рублей в месяц.
Патент на сдачу жилья площадью от 50 до 100 квадратных метров:
- В ЦАО – 1500 рублей в месяц,
- В ЗелАО и ТиНАО – 700 рублей в месяц,
- В остальных округах – тысяча рублей в месяц.
Квартира от 100 до 200 квадратных метров:
- В ЦАО – 2250 рублей в месяц,
- В ЗелАО и ТиНАО – 1050 рублей в месяц,
- В остальных округах – 1500 рублей в месяц.
Квартира от 200 до 300 квадратных метров:
- В ЦАО – 4500 рублей в месяц,
- В ЗелАО и ТиНАО – 2100 рублей в месяц,
- В остальных округах – 3 тысячи рублей в месяц.
Квартира от 300 до 600 квадратных метров:
- В ЦАО – 7500 рублей в месяц,
- В ЗелАО и ТиНАО – 3500 рублей в месяц,
- В остальных округах – 5 тысяч рублей в месяц.
Свыше 600 квадратных метров:
- В ЦАО – 10 тысяч рублей в месяц,
- В ЗелАО и ТиНАО – 7 тысяч рублей в месяц,
- В остальных округах – 10 тысяч рублей в месяц.
Добавим, что патент на сдачу в аренду нежилых помещений будет зависеть только от площади:
- До 100 кв. метров – тысяча рублей,
- От 100 до 300 квадратных метров – 3 тысячи рублей,
- От 300 до 600 квадратных метров – 5 тысяч рублей,
- Более 600 "квадратов" - 10 тысяч рублей.
Если поправки в закон будут приняты, то город дополнительно получит 600 миллионов рублей, новые правила вступят в силу с 1 января 2015 года. Отметим, что сейчас патент стоит 5 тысяч рублей в месяц вне зависимости от площади или месторасположения.
Как получить патент на сдачу жилья в арендуПатент на сдачу жилья в аренду может получить только индивидуальный предприниматель, выдается он в налоговой службе на год.
Предприниматель платит 1/3 суммы не позднее 25 календарных дней после начала действия патента, а остальное - не позднее 30 календарных дней до дня окончания налогового периода.
Есть и другой способ - использование упрощенной схемы налогообложения ("упощенки"), при которой индивидуальный предприниматель платит 6% от годового дохода (а не от ожидаемого дохода, как в случае с патентами).
Сайты по теме