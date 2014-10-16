Стоимость патентов на сдачу жилья в аренду будет зависеть от площади

Фото: ТАСС/Иван Чумаш

Мосгордума рассмотрит поправки в закон города Москвы "О патентной системе налогообложения", по которым стоимость патента на сдачу жилья в аренду изменится в зависимости от площади и местоположения.

Согласно тексту проекта правового акта, размещенному на официальном портале МГД, патент на сдачу в аренду квартиры площадью не более 50 квадратных метров будет стоить:

В ЦАО – 750 рублей в месяц,

В ЗелАО и ТиНАО – 350 рублей в месяц,

В остальных округах – 500 рублей в месяц.

Патент на сдачу жилья площадью от 50 до 100 квадратных метров:



В ЦАО – 1500 рублей в месяц,

В ЗелАО и ТиНАО – 700 рублей в месяц,

В остальных округах – тысяча рублей в месяц.

Квартира от 100 до 200 квадратных метров:



В ЦАО – 2250 рублей в месяц,

В ЗелАО и ТиНАО – 1050 рублей в месяц,

В остальных округах – 1500 рублей в месяц.

Квартира от 200 до 300 квадратных метров:



В ЦАО – 4500 рублей в месяц,

В ЗелАО и ТиНАО – 2100 рублей в месяц,

В остальных округах – 3 тысячи рублей в месяц.

Квартира от 300 до 600 квадратных метров:



В ЦАО – 7500 рублей в месяц,

В ЗелАО и ТиНАО – 3500 рублей в месяц,

В остальных округах – 5 тысяч рублей в месяц.

Свыше 600 квадратных метров:



В ЦАО – 10 тысяч рублей в месяц,

В ЗелАО и ТиНАО – 7 тысяч рублей в месяц,

В остальных округах – 10 тысяч рублей в месяц.

Добавим, что патент на сдачу в аренду нежилых помещений будет зависеть только от площади:

До 100 кв. метров – тысяча рублей,

От 100 до 300 квадратных метров – 3 тысячи рублей,

От 300 до 600 квадратных метров – 5 тысяч рублей,

Более 600 "квадратов" - 10 тысяч рублей.

Если поправки в закон будут приняты, то город дополнительно получит 600 миллионов рублей, новые правила вступят в силу с 1 января 2015 года. Отметим, что сейчас патент стоит 5 тысяч рублей в месяц вне зависимости от площади или месторасположения.