У апартаментов больше минусов, чем плюсов - Кузнецов

Строительство апартаментов в Москве пока имеет больше минусов, чем плюсов. Это связано с отсутствием нормативной базы. Об этом в ходе круглого стола, посвященного проблеме развития рынка апартаментов в столице, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он добавил, что говорить о жилой функции апартаментов можно будет только после того, как понятие апартаментов будет закреплено законодательно. Сергей Кузнецов отметил, что важно, чтобы при строительстве апартаментов, застройщик учитывал и социальные потребности будущих жильцов.

"Апартаменты ничем не отличаются от обыкновенного жилья. Жители апартаментов требуют социальной инфраструктуры", - подчеркнул главный архитектор.

В свою очередь, руководитель архитектурного бюро ABD Architects Борис Левянт выказал мнение, что в Москве необходимо строить "доходные дома" по типу апартаментов. Он сообщил, что строительство апартаментов в столице на 15-20 процентов дешевле стоимости обычного жилья.

Апартаменты также может приобрести и юридическое лицо. "С учетом НДС, 30-35 процентов - это та реальная цена, которую вы платите за апартаменты. Это то, чего нам недостает в большом городе. Это фонд арендного жилья, который должен формироваться и развиваться", - добавил Борис Левянт.

Сергей Кузнецов согласился, что город нуждается в арендном жилье. Однако добавил, что необходимо описать все процедуры, связанные с арендным жильем, в законодательстве.

Кроме того, главный архитектор отметил, что необходимо заменить понятие "придомовой" территории на понятие "дворовой". "Надо это менять: из придомовой территории, которая является ничейной, в дворовую территорию", - сообщил Сергей Кузнецов.

По его мнению, это позволит улучшить благоустроенность этих зон. Также Сергей Кузнецов подчеркнул, что Москомархитектура будет бороться с завышенными нормативами по машино-местам при строительстве домов в столице.