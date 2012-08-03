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Жизнь в мире

03 августа 2012, 12:31

Спецпредставитель ООН в Сирии Кофи Аннан покинул свой пост

арабская весна Ближний восток вооруженные конфликты ООН жизнь в мире

ИТАР-ТАСС

Спецпредставитель ООН и Лиги арабских государств (ЛАГ) по Сирии Кофи Аннан сложил свои полномочия, сообщает газета "Коммерсантъ". Он покинет пост 31 августа, когда закончится срок мандата. Посредником в урегулировании сирийского кризиса Кофи Аннан был назначен в феврале этого года.

Уходу Аннана предшествовал провал его мирных планов и раскол международного сообщества по проблеме Сирии, поделивший Запад и ЛАГ с Россией и Китаем.

План бывшего генсека ООН состоял из шести пунктов, сообщает газета "Известия". Он включал в себя немедленную остановку насилия обеими сторонами, оказание гуманитарной помощи пострадавшим провинциям, освобождение из тюрем всех, кто не причастен к вооруженному сопротивлению властям, а также право граждан на мирные демонстрации и свободу прессы.

Но вооруженная оппозиция не собиралась придерживаться соглашения о прекращении огня. У Аннана так и не получилось договориться с противниками режима президента Башара Асада. Во многом из-за того, что у них отсутствует единое руководство.

"Стало ясно, что для прекращения кровопролития в Сирии президент Башар Асад должен уйти. Однако необходимо сосредоточиться на мерах, чтобы обеспечить мирную передачу власти, и этим должно заняться международное сообщество", - заявил Аннан.

73-летний Кофи Аннан с 1997 по 2006 год дважды занимал пост генсека ООН. Благодаря этому, а также его успешной посреднической миссии в Кении в 2008 году, он был избран представителем ООН в Сирии. По словам генсека ООН Пан Ги Муна и генсека ЛАГ Наиля аль-Араби, главной задачей посредника было "налаживание диалога между сирийским режимом и всеми группами оппозиции", а также "прекращение насилия и нарушения прав человека".

На данный момент Мун и Набиль эль-Араби обсуждают новую кандидатуру на пост спецпредставителя.

Напомним, массовые беспорядки в Сирии начались еще в марте 2011 года. Участники волнений требуют отставки президента страны Башара Асада и проведения политических реформ. Пока оппозиционеры добились только жестких репрессий.

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