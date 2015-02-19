Зарубежные лекарства исчезнут только из государственных аптек - Минпромторг

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Импортные лекарства будут заменены на аналогичные при наличии двух и более заявок на поставки от производителей из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Как рассказали M24.ru в пресс-службе Минпромторга, это решение касается только закупок для государственных больниц, поликлиник и аптек.

Ранее стало известно, что Минпромторг подготовил проект постановления о не допуске зарубежных производителей лекарств, который согласован со всеми заинтересованными ведомствами: Минздравом, Минэкономразвития, Минфином и Федеральной антимонопольной службой, пишет "Коммерсантъ".

Приоритет при госзакупках лекарств получат отечественные производители. Производители лекарств, "происходящих из иностранных государств", не будут допущены к госзакупкам, если на торги заявились два и более поставщика из ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан и Армения).

"Проект "третий лишний", направленный на установление ограничений на допуск иностранных лекарственных препаратов к госзакупкам, касается только закупок для государственных и муниципальных нужд", - заявили в Минпромторге

До конца 2015 года от участников торгов из ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан и Армения) будут требовать, чтобы упаковка их лекарств была сделана на территории союза, даже если лекарство произведено в другой стране. С 2016 года производители должны будут осуществлять всю технологическую цепочку или производить лекарственную форму препаратов.

В Минпромторге пояснили, что под действия постановления попадут все лекарственные препараты, закупаемые с помощью аукционов. "Прежде всего, это препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП)", - рассказали M24.ru в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отметили, что это постановление предполагает сохранение принципа конкуренции между отечественными производителями лекарств, так как "условием действия механизма этого документа является наличие двух и более заявок от разных производителей из России, Беларуси, Казахстана или Армении".

Ранее Сергей Собянин заявлял, что отечественные производители лекарств готовы заместить большую часть импорта в Москве. Они готовы делать это при условии заключения долгосрочных контрактов.

Напомним, в начале февраля премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об ограничении на закупки отдельных видов зарубежного медицинского оборудования для государственных и муниципальных нужд.

Как уточняется, если на конкурс поступят не менее двух заявок с предложениями о поставке медицинских изделий из России, а также Армении, Белоруссии или Казахстана, то заявки по изделиям из других стран будут отклонены. В документе подчеркивается, что это будет способствовать развитию отечественного производства медицинских изделий.

Ограничения распространяются в том числе на компьютерные томографы, электрокардиографы, кардиомониторы, устройства для переливания крови, зубные боры, слуховые аппараты, микрохирургические ножницы и пинцеты, хирургические иглы, шприцы, антисептические салфетки и другую продукцию.