На портале "Открытые данные" появилась информация о льготных аптеках

Фото: ИТАР-ТАСС

Список медучреждений на портале "Открытые данные" пополнился 600 новыми объектами, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий столицы.

Так, на портале размещена контактная информация и общие сведения о центрах психического здоровья детей, клиниках женского здоровья, центрах лечения и реабилитации различных хронических заболеваний, планирования семьи и репродукции. Посетители портала также смогут узнать график работы и закрытия учреждений на профилактику.

Кроме того, на портале "Открытые данные" опубликован полный реестр пунктов отпуска льготных лекарственных препаратов на территории медицинских учреждений Москвы.

В то же время новые данные доступны на электронном атласе Москвы.

Портал "Открытые данные" – это электронный справочник Москвы, достоверный источник информации по инфраструктуре города. Портал обобщает данные более чем о 215 тысячах городских объектов, таких как учреждения социальной сферы, объекты досуга и отдыха и многие другие. Старт проекту "Открытые данные" был дан 29 января 2013 года и стал первой подобной площадкой в России. Большая часть данных доступна одновременно в трех видах – таблицах, машиночитаемом файле формата CSV или XML и с геопривязкой на карте Москвы.

До конца года на сайте появятся около десяти новых сервисов. Среди них будет информация о маршрутах общественного транспорта.