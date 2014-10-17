Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 октября 2014, 16:15

Культура

Осенняя "Блошиная Сходка" пройдет в арт-центре Vinyl

Фото: m24.ru / Юлия Накошная

Приобрести антикварную посуду, винтажную одежду и старинные значки можно будет в субботу, 18 октября, на очередной ярмарке "Блошиная Сходка". В арт-центре Vinyl, где пройдет событие, зазвучит ретро-музыка, покупателей угостят ароматным чаем и пирожными.

"Блошиная Сходка" регулярно проходит в столице, в прошлый раз ее устроили летом. Здесь одном из крупнейших в столице блошиных рынков можно не только приобрести винтажные предметы, аксессуары и украшения, но и погрузиться в атмосферу ушедшей эпохи.

В этот раз блошиная ярмарка пройдет под девизом "Скорый поезд".

Ссылки по теме


Гостям ярмарки предложат приобрести старинные значки, монеты, книги, открытки, посуду, одежду, фарфор. Еще на просторах базара можно будет найти советские игрушки, керосиновые лампы, часы, угольные утюги, предметы интерьера.

На "Блошиной Сходке" также устроят бесплатные творческие мастер-классы.

Любителей старины ждут в арт-центре Vinyl с 12.00 до 19.00. Вход – 20 рублей.

Сайты по теме


антиквариат блошиные рынки вещи Блошиная Сходка фестивали и праздники

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика