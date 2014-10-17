Осенняя "Блошиная Сходка" пройдет в арт-центре Vinyl

Фото: m24.ru / Юлия Накошная

Приобрести антикварную посуду, винтажную одежду и старинные значки можно будет в субботу, 18 октября, на очередной ярмарке "Блошиная Сходка". В арт-центре Vinyl, где пройдет событие, зазвучит ретро-музыка, покупателей угостят ароматным чаем и пирожными.

"Блошиная Сходка" регулярно проходит в столице, в прошлый раз ее устроили летом. Здесь одном из крупнейших в столице блошиных рынков можно не только приобрести винтажные предметы, аксессуары и украшения, но и погрузиться в атмосферу ушедшей эпохи.

В этот раз блошиная ярмарка пройдет под девизом "Скорый поезд".

Гостям ярмарки предложат приобрести старинные значки, монеты, книги, открытки, посуду, одежду, фарфор. Еще на просторах базара можно будет найти советские игрушки, керосиновые лампы, часы, угольные утюги, предметы интерьера.

На "Блошиной Сходке" также устроят бесплатные творческие мастер-классы.

Любителей старины ждут в арт-центре Vinyl с 12.00 до 19.00. Вход – 20 рублей.