Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 октября 2015, 17:06

Культура

Городской блошиный рынок откроется 25 октября в Музее Москвы

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

25 октября во дворе Музея Москвы пройдет 12-й Городской блошиный рынок. Как сообщается на официальном сайте музея, на ярмарке будут представлены от 100 до 200 магазинов и коллекционеров, а также товары от горожан, которые готовы предложить свои личные сокровища.

Посетители смогут приобрести редкие книги, советские и европейские предметы интерьера из мельхиора, серебра, олова, посуду, игрушки, украшения, фарфор, светильники и многое другое. Кроме того, гости рынка смогут принять участие в мастер-классах, послушать музыку и пообщаться с экспертами.

Место: Музей Москвы

Время: 25 октября в 12.00

Вход свободный

антиквариат блошиный рынок Музей Москвы Городской блошиный рынок фестивали и праздники

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика