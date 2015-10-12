Городской блошиный рынок откроется 25 октября в Музее Москвы

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

25 октября во дворе Музея Москвы пройдет 12-й Городской блошиный рынок. Как сообщается на официальном сайте музея, на ярмарке будут представлены от 100 до 200 магазинов и коллекционеров, а также товары от горожан, которые готовы предложить свои личные сокровища.

Посетители смогут приобрести редкие книги, советские и европейские предметы интерьера из мельхиора, серебра, олова, посуду, игрушки, украшения, фарфор, светильники и многое другое. Кроме того, гости рынка смогут принять участие в мастер-классах, послушать музыку и пообщаться с экспертами.